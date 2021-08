Ruszyła przedsprzedaż OnePlus Buds Pro! Na start jest też promocja

OnePlus już pewnego czasu produkuje nie tylko ciekawe smartfony, ale także smartwatche oraz słuchawki. W zeszłym miesiącu zaprezentował swój najnowszy produkt z tej ostatniej grupy, czyli OnePlus Buds Pro. Od dziś, 18 sierpnia, można nabyć je w trwającej tydzień przedsprzedaży. Producent przygotował z tej okazji promocję, lecz trzeba się pospieszyć!

Co zaoferują OnePlus Buds Pro?

Najnowsze słuchawki dokanałowe OnePlus Buds Pro zostały wyposażone w adaptacyjny system aktywnego redukowania szumów, który ma zapewniać znakomite wrażenia dźwiękowe. Redukcja odgłosów otoczenia sięga nawet 40 decybeli, a w dodatku jest wsparta aerodynamicznym kształtem samych słuchawek, dzięki któremu do użytkownika OnePlus Buds Pro dociera mniej szumów wywoływanych przez wiatr.

Autorski system redukcji szumów połączono z możliwością personalizacji brzmienia poprzez system OnePlus Audio ID. Ma on zwiększać komfort korzystania ze słuchawek, dostosowując profil dźwięku do wrażliwości użytkownika na dźwięk. Jak zapewnia producent, umożliwia to wierne odwzorowanie dźwięku dostosowane idealnie pod nas.

fot. OnePlus

Oprócz tego, po ładowaniu przez zaledwie 10 minut OnePlus Buds Pro mogą grać przez nawet 10 godzin, a dołączone etui ładujące wydłuża czas pracy na baterii do 38 godzin. Gdy zajdzie potrzeba, energię w nim można uzupełnić za pomocą szybkiej ładowarki Warp Charge. Słuchawki wspierają także ładowanie bezprzewodowe za pomocą ładowarek Qi.

W przedsprzedaży nieco taniej, ale trzeba się postarać

Rozpoczynająca się dziś o godzinie 13:00 przedsprzedaż słuchawek OnePlus Buds Pro to świetna okazja, by złapać je w nieco niższej cenie. Regularna cena słuchawek wynosi 679 złotych (lub 149 euro), lecz 18 sierpnia do godziny 16:00 można wziąć udział w zabawie „Scavenger Hunt”, organizowanej przez OnePlus.

Zasady są proste: podczas pierwszych trzech godzin przedsprzedaży na Instagramie OnePlus Polska, stronie oneplus.com oraz forum OnePlus zostaną ukryte fragmenty kodu zniżkowego.

Po ich poprawnym połączeniu i wpisaniu podczas składania zamówienia, jego koszt zostanie obniżony o 10 euro. Wypatrujcie elementów układanki uważnie, główkujcie i korzystajcie z promocji.

fot. OnePlus

Słuchawki OnePlus Buds Pro będą dostępne do zamówienia w przedsprzedaży na stronie oneplus.com od 18 sierpnia od godziny 13:00 oraz na Amazonie (w kolorze czarnym oraz białym) od 18 sierpnia od godziny 14:00 czasu polskiego.

Sprzedaż regularna rozpocznie się tydzień później, 25 sierpnia 2021 roku.