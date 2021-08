Pomocne! Androidem 12 będzie dało się sterować za pomocą mimiki twarzy

Google opracowało przydatne ułatwienie obsługi systemu Android 12. Interfejs zareaguje na mimikę naszej twarzy, kiedy nie będziemy w stanie dotknąć ekranu palcem.

Ułatwienia dostępu idą o krok dalej

Specjaliści z XDA Developers zauważyli w nowej wersji beta systemu Android 12 funkcję, która może okazać się wysoce przydatna osobom z ograniczeniami ruchowymi. Polega ona na przypisaniu do różnych wyrazów twarzy poszczególnych komend systemowych. Uśmiechając się czy podnosząc brwi, użytkownik będzie w stanie wywołać też konkretne aplikacje, na przykład apkę Aparatu.

Gesty i wyrazy twarzy obejmują także szereg innych ekspresji, na przykład spojrzenia w lewo, prawo bądź w górę. Mogą być one używane w zastępstwie do klasycznych przycisków sterujących, obejmujących polecenia „wstecz”, „więcej” lub przycisku ekranu domowego. Ustawienia będzie można dowolnie modyfikować, dzięki czemu obniżymy ryzyko przypadkowych aktywacji ustalonych funkcji.

Jak każde tego typu udogodnienie, będzie miało ono swoje minusy. Jednym z ważniejszych jest zapewne wymóg stałego podłączenia urządzenia do źródła energii. Najwyraźniej ciągła praca aparatu smartfona i analiza znajdujących się w kadrze twarzy, sprawiłaby, że niepodłączona bateria rozładowałaby się bardzo szybko.

Choć system Android może być sterowany głosem, rozpoznawanie mimiki może przydać się w sytuacjach, w których użytkownik nie będzie w stanie się odezwać. Niektóre rodzaje niepełnosprawności umożliwiają komunikację z urządzeniem elektronicznym tylko w ten sposób – bezpłatne rozwiązanie domyślnie zaimplementowane w systemie i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania, może okazać się dla takich osób sporą pomocą.

Sterowanie mimiką twarzy w Androidze – kiedy?

Jak na razie, funkcja pojawiła się wyłącznie w wersji beta Androida 12. Do ewentualnego wdrożenia będziemy musieli poczekać jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Co ciekawe, programiści z XDA Developers wskazują, że najnowsza wersja ułatwień systemu Accessibility Suite jest wstecznie kompatybilna z Androidem 11, co mogłoby sugerować, że sterowanie mimiką twarzy trafi także na starszy system. Tego nie będziemy jednak w stanie potwierdzić zapewne jeszcze przez długie tygodnie.