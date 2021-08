To może być jeden z najtańszych smartfonów na świecie, a i tak dostanie Androida 11

Jeden z czołowych operatorów telefonii komórkowej w Indiach podjął się karkołomnego zadania stworzenia bardzo taniego, ale jednocześnie kompletnego smartfona z Androidem 11 (Go Edition).

JioPhone Next – smartfon ultra tani, a dobry?

W czerwcu po raz pierwszy usłyszeliśmy zapowiedź bardzo taniego smartfona, który miałby trafić na rynek w Indiach. Piszemy o nim dlatego, że rzadko kiedy trafia się na urządzenie, które kosztowałoby mniej niż 100 dolarów, a oferowałoby podstawowe funkcje i nie było elektrośmieciem tuż po premierze.

Reklama

JioPhone Next (źródło: Jio, Google)

Jak podają źródła, JioPhone Next miałby zostać wyposażony w procesor Qualcomm 215 – czterordzeniowy układ taktujący z maksymalną częstotliwością 1,3 GHz. Ten sam chipset montuje się w taniej Nokii 1.4, wycenionej na ponad 300 złotych. Smartfon ten działa jednak na Androidzie 10 (Go Edition), z kolei nowość JioPhone miałaby pracować na Androidzie 11 (Go Edition) i to zaraz po wyjęciu z pudełka. Do tego sprzęt miałby zyskać 2 GB RAM-u, co dawałoby sporą przewagę nad wspomnianą Nokią, która w podstawowej specyfikacji dostała tylko 1 GB RAM.

Dodatkowe szczegóły wspominają o ekranie w rozdzielczości 1440 x 720 pikseli oraz zestawie aparatów – głównym z matrycą 13 Mpix oraz przednim 5 Mpix. W smartfonie ma być zainstalowana nowa wersja aplikacji Google Camera Go i Google Duo Go.

Jak z ceną?

Interesting branding on the JioPhone Next's boot animation: "Created with Google." pic.twitter.com/iyFUIWjTpK — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 12, 2021

Oficjalna prezentacja JioPhone Next, który ma powstawać we współpracy z Google, odbędzie się 10 września. Wtedy powinniśmy poznać resztę detali dotyczących specyfikacji urządzenia oraz jego dokładną cenę. Pierwsze szacunki mówią, że trafi ona do przedziału 40-60 dolarów. Byłby to wtedy naprawdę opłacalny budżetowiec!