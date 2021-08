Chivalry 2 z potężną aktualizacją House Galencourt! Sprawdzamy zmiany

O tym jak niespodziewanym hitem wakacji okazało się wydane w czerwcu Chivalry 2, niech świadczy fakt, że tytuł otrzymuje naprawdę solidne wsparcie po premierze od swoich twórców. Aktualizacja 2.10 – House Galencourt już jest dostępna na wszystkich platformach, a my sprawdzamy jej zawartość.

Jak bitwa, to z rozmachem!

Dla tych, którzy przegapili – Chivalry 2 to wieloosobowy slasher z perspektywy pierwszej osoby, który bierze na tapet średniowieczne bitwy rycerskie, podkręcając je przy tym do znanej z filmów epickości. Pojedynki na miecze, oblężenia zamków – wszystko co może się z ludźmi w blaszanych zbrojach kojarzyć – w Chivalry 2 z pewnością odnajdziecie.

Co by jednak nie przedłużać, przejdźmy do zawartości aktualizacji, jaką przygotowało Torn Banner Studios.

Galencourt (nowa mapa celu drużynowego) – wielkie miasto Galencourt padło ofiarą brutalnego oblężenia. Do wygranej niezbędne będzie wysadzenie statków, zbezczeszczenie relikwii oraz grobowców, a przede wszystkim – zdobywanie wielkich fortyfikacji.

wielkie miasto Galencourt padło ofiarą brutalnego oblężenia. Do wygranej niezbędne będzie wysadzenie statków, zbezczeszczenie relikwii oraz grobowców, a przede wszystkim – zdobywanie wielkich fortyfikacji. Courtyard (nowa mapa trybu deathmatch) – jak w przypadku innych map tego trybu, prawdziwa, szlachecka rzeź.

jak w przypadku innych map tego trybu, prawdziwa, szlachecka rzeź. Nowy tryb areny – walka w trybie 3vs3, a do tego aż 5 rund. Praca zespołowa wręcz wskazana.

– walka w trybie 3vs3, a do tego aż 5 rund. Praca zespołowa wręcz wskazana. Kamera śledząca strzały – powrót na specjalne życzenie fanów pierwszej odsłony serii, Chivalry: Medieval Warfare.

– powrót na specjalne życzenie fanów pierwszej odsłony serii, Chivalry: Medieval Warfare. 60 nowych elementów kosmetycznych – bronie, zbroje, kwestie głosowe – wszystko po to, by rycerze jak najbardziej odpowiadali gustom gracza.

Dawaj na ring! (źródło: Chivalry 2)

Chivalry 2 jako niespodziewany hit wakacji

82 punkty na 100 – taką średnią ocen na Metacritic obecnie może pochwalić się gra Torn Banner Studios, co jak na grę wydaną w sezonie ogórkowym, jest naprawdę solidnym wynikiem. Zresztą, gry z tłem rycerskim już od dawna cieszą się w Polsce popularnością.

Sam doskonale pamiętam, jak moi przyjaciele w szkole zagrywali się godzinami w Mount & Blade, dlatego cieszę się niezmiernie, że nawet w tak niszowych tematach trafiają się perełki. Zwłaszcza, że w tytuł możecie zagrać na pecetach oraz konsolach nowej, jak też i starej generacji. Zbroje na grzbiet i miecze w dłoń!