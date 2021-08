Diablo II Resurrected – dużo szczegółów na temat otwartej bety

4 dni! Dokładnie o tyle pomyliliśmy się w poprzednim artykule, dywagując nad datą rozpoczęcia otwartej bety Diablo II Resurrected. Cóż, rzadko się zdarzają przecieki idealne, ale skoro już tu jesteśmy, to sprawdźmy co dla nas przygotowało Vicarious Visions, studio odpowiedzialne za najbliższy remake.

Płacisz, to masz wcześniej!

13 sierpnia, równo o 19:00, ruszy wczesny dostęp do bety dla osób, które zakupiły Diablo II Resurrected oraz Diablo: Prime Evil Collection w przedsprzedaży. Co ciekawe, Blizzard udostępni na każdej z docelowych platform tzw. pre-load, dzięki któremu już 11 sierpnia będziecie mogli wcześniej pobrać zawartość bety na dyski twarde swoich sprzętów. Weekend wczesnego dostępu potrwa do 17 sierpnia, godziny 19:00, co daje aż 4 dni zabawy.

Reklama

Otwarta beta rozpocznie się za to 18 sierpnia, też równo 19:00, ale potrwa aż do 23 sierpnia, także do 19:00. Choć w momencie premiery gry, subskrypcje PlayStation Plus oraz Xbox Live Gold będą niezbędne do zabawy, w czasie trwania bety tylko Plus nie będzie konieczny, by móc cieszyć się rozgrywką w Diablo II Resurrected. Niepocieszeni będą jedynie właściciele konsol Nintendo Switch – na nich beta nie ruszy. Blizzard nie podał na swoim blogu konkretnego powodu takiej decyzji.

Tak będzie wyglądać druid w Diablo II Resurrected (źródło: Blizzard)

Beta Diablo II Resurrected – szczegóły rozgrywki

Twórcy informują także, iż graczom zostaną udostępnione do zabawy w becie pierwsze dwa akty gry. Co ciekawe, w jednej rozgrywce będzie mogło uczestniczyć aż ośmiu graczy. Dodatkowo, wygląda na to, że multiplatformowa progresja obejmie wszystkie platformy, oczywiście z pominięciem konsoli Nintendo Switch. Wszyscy gracze będą mogli zapisywać oraz transmitować rozgrywkę z bety, a postępy z testów wczesnego dostępu, przejdą na otwartą betę, która ruszy od 18 sierpnia.

Choć w chwili premiery gry będzie dostępne aż siedem klas postaci, autorzy pozwolą nam wypróbować jedynie piątkę z nich. Co najważniejsze jednak, zobaczymy wśród nich dwie nowe propozycje – paladyna oraz druida. Pozostaje tylko więc odliczać dni, ponieważ w betę Diablo II Resurrected będziemy mogli zagrać wszyscy, i to już niedługo.