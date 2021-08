Komputery Mac Pro zyskają na wydajności. Seria AMD Radeon PRO W6000X oficjalnie zaprezentowana. To nie są tanie karty

Rynek kart graficznych nie samymi grami żyje, a producenci chętnie uzupełniają swoje portfolio o układy graficzne dedykowane różnym odbiorcom. W ofercie NVIDII, poza GTX-ami i RTX-ami, znajdziemy serię Quadro, natomiast AMD ma karty graficzne Radeon Pro. AMD zaprezentowało serię kart Radeon Pro W6000X, które znajdą się w najbardziej zaawansowanych i profesjonalnych komputerach Apple.

Karty z serii Radeon PRO W6000X zapewnią dużą ilość VRAM i wysoką wydajność

Jak możemy się domyślić, karty z serii Radeon PRO W6000X są oparte na mikroarchitekturze RDNA 2, znanej z desktopowej serii Radeon 6000. Karty mają zastąpić starszą generację układów AMD Radeon W5000X, czyli model Radeon Pro W5700X oraz Radeon Pro W5500X.

Seria Radeon Pro W6000X obejmuje trzy nowe karty graficzne. Najmniej zaawansowanym modelem jest Radeon Pro W6800X, którego specyfikacja techniczna wydaje się bardzo podobna do znanego nam już układu AMD Radeon RX 6800. Tak, to ta sama jednostka, tylko z podwojoną pamięcią VRAM.

Karta oparta jest na rdzeniu AMD Navi 21, który oferuje 60 rdzeni RT, 3840 procesorów strumieniowych i 128 MB pamięci L3 (infinity cache). Ponadto ma na pokładzie 32 GB pamięci wideo na 256-bitowej magistrali, oferuje 16 teraflopów w FP32 (obliczeniach pojedynczej precyzji), a jej wskaźnik TGP został ustalony na 300 W.

AMD w serii Radeon Pro W6000X nie zapomniało o układzie zbudowanym z dwóch rdzeni. Radeon Pro W6800X Duo to nic innego, jak dwa Radeony W6800X, połączone ze sobą. Model Duo oferuje 120 rdzeni RT, 7680 procesorów strumieniowych, 64 GB pamięci VRAM na 256-bitowej szynie i moc 30,2 teraflopów FP32. Karta cechuje się 400 W TGP.

Ostatnim z rodziny Radeon Pro W6000X jest układ W6900X, który – jak możecie się domyślić – bazuje na tym samym rdzeniu Navi 21, co desktopowy Radeon RX 6900 XT. Radeon W6900X ma na pokładzie 5120 procesorów strumieniowych, 80 rdzeni RT i 32 GB pamięci wideo na 256-bitowej szynie. Ponadto karta cechuje się mocą 22 teraflopów w obliczeniach pojedynczej precyzji i wskaźnikiem TGP na poziomie 300 W.

Karty trafią tylko i wyłącznie do komputerów Apple Mac Pro. Najbardziej podstawowy model oferuje ośmiordzeniowy procesor Intel Xeon W3223, 32 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na dysku M.2 SSD PCI-Express z kartą RX 580X (tak, to kilkuletni Polaris) i kosztuje 27999 złotych. Aby dokupić Radeona W6800X, trzeba dołożyć 12 tysięcy złotych. Z kolei by uzyskać dwa Radeony W6800X Duo, do podstawki trzeba dopłacić 48 tysięcy złotych.

Ceny są zatem bardzo wysokie, ale to standardowa polityka cenowa Apple.