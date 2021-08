Audi chce robić samochody dla Batmana? Poznajcie Audi skysphere concept

Firma z Ingolstadt zaprezentowała koncepcyjny samochód, który bez większych modyfikacji mógłby zostać pojazdem Batmana lub trafić do uniwersum Cyberpunka. Oto Audi skysphere concept.

Odważny koncept Audi ze zmiennym rozstawem osi

Jak podkreśla sam producent, napędzany elektrycznie, dwudrzwiowy kabriolet ma być przedstawieniem wizji progresywnego i luksusowego segmentu przyszłości. Ma to zostać osiągnięte nie tylko dzięki designowi, ale również za pomocą jazdy autonomicznej i cyfrowemu „ekosystemowi”.

Audi skysphere concept zwraca uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale również zastosowanymi rozwiązaniami. Jedno z nich to regulowany rozstaw osi, zmieniający się zależnie od potrzeb kierowcy, jak i wybranego trybu. W ustawieniu „Sport” otrzymujemy 4,94-metrowego roadstera. Natomiast w trybie jazdy autonomicznej możemy wybrać się na przejażdżkę 5,19-metrowym GT, ciesząc się sporą przestrzenią w środku.

Po aktywacji jazdy autonomicznej, oprócz wspomnianego przed chwilą zwiększenia rozstawu osi, Audi skysphere concept przejmuje większość czynności, które musiałby wykonać kierowca. Przykładowo elektryk sam wybierze stacje ładowania i rozpocznie proces uzupełniania energii. Do tego dochodzi świetna integracja z różnymi usługami cyfrowymi, skupionymi również na rozrywce pasażerów.

Ponad 600 KM mocy i ogromny ekran

W Audi skysphere concept silnik elektryczny został umieszczony na tylnej osi. Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z naprawdę mocną jednostką. Generuje ona 632 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 750 Nm.

Cała konstrukcja waży około 1800 kg, a 60% masy znajduje się na napędzanej osi. Według zapewnień producenta, przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa tylko 4 sekundy.

Jak z zasięgiem? Akumulatory o pojemności 80 kWh mają pozwolić na przejechanie ponad 500 km, co jest wartością całkiem dobrą, aczkolwiek nie rewelacyjną, jak na koncept, mający pokazać możliwości inżynierów.

Na pokładzie nowoczesnego Audi skysphere concept nie mogło zabraknąć sporego ekranu. Umieszczono w nim dotykowy wyświetlacz o długości 141,5 cm i wysokości 18 cm. Służy on przede wszystkim do pokazywania najważniejszych danych, a także do sterowania systemem infotainment. Po przejściu w tryb autonomicznej jazdy może wyświetlać również strony internetowe czy filmy z serwisów streamingowych.

Audi skysphere concept to tylko wizja

Niestety, wyjątkowe i futurystyczne Audi skysphere concept nie trafi do sprzedaży. Niewykluczone jednak, że niektóre rozwiązania znajdą zastosowanie w autach produkcyjnych z rodziny e-tron.

Niemcy zapowiedzieli, że szykują jeszcze dwa koncepcyjne samochody – Audi grandsphere i Audi urbansphere. One również mają pokazać wizję już niedalekiej przyszłości, zarówno pod względem technologii, jak i wzornictwa.