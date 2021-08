Specyfikacja Honor Tab V7 Pro spełni Wasze oczekiwania. To będzie kawał mocnego tabletu

Honor dobrze czuje się w segmencie tabletów. Producent regularnie wprowadza na rynek kolejne urządzenia, a tym razem przygotowuje propozycję dla naprawdę wymagających użytkowników. Specyfikacja Honor Tab V7 Pro z pewnością spełni ich oczekiwania.

Specyfikacja Honor Tab V7 Pro

Już na początku trzeba powiedzieć, że Honor Tab V7 Pro będzie pierwszym tabletem na rynku z procesorem MediaTek Kompanio 1300T, dedykowanym do tego typu urządzeń. Bazuje on na czterech rdzeniach ARM Cortex-A78 i czterech ARM Cortex-A55 oraz jest produkowany przez TSMC z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. Co więcej, zapewnia wsparcie dla obsługi sieci 5G, co dla wielu klientów może być bardzo kuszące, jako że technologia ta staje się coraz powszechniej dostępna.

Honor Tab V7 Pro będzie dostępny w kilku konfiguracjach: z 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 8 GB RAM i 128 GB albo 256 GB przestrzenią na pliki. Na tę chwilę nie wiadomo, czy tablet zaoferuje slot na kartę microSD.

MediaTek Kompanio 1300T (źródło: MediaTek)

Specyfikacja Honor Tab V7 Pro obejmować ma również wyświetlacz LCD o przekątnej 11 cali oraz rozdzielczości 2560×1600 pikseli (dpi = 276 ppi) i proporcjach 16:10. Ponadto panel zaoferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, jak przystało na sprzęt z wyższej półki. Niestety, nie wiemy jak będzie wyglądał panel przedni tego modelu, ale zapewne można się spodziewać wąskich ramek wokół ekranu.

Co ciekawe, z kolei na panelu tylnym tabletu Honor Tab V7 Pro znajdą się dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix i pomocniczy 2 Mpix do zdjęć makro. Szkoda, że producent nie zdecydował się na zastosowanie aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, ponieważ użytkownicy prawdopodobnie chętniej by go wykorzystywali niż „oczko” do makrofotografii, szczególnie o takich parametrach.

Przed premierą wiadomo także, że urządzenie ma pracować pod kontrolą systemu Android z nową wersją interfejsu Magic UI 5.0. Ponadto specyfikacja Honor Tab V7 Pro obejmie akumulator o pojemności 7250 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez port UBS-C) o mocy 22,5 W. Całość będzie miała wymiary 252,1×163,6×7,2 mm i ważyła 485 mAh.

Honor Tab V7 Pro zadebiutuje już w najbliższy czwartek, 12 sierpnia 2021 roku, obok smartfonów z serii Magic 3.