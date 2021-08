Marka MSI z pewnością jest Wam doskonale znana, szczególnie jeśli jesteście zapalonymi graczami lub/i pasjonuje Was sprzęt komputerowy. Mimo to możecie nie wiedzieć, że ma ona już 35 lat (!) na karku. Z tej okazji producent przygotował dla klientów w Polsce specjalną promocję ze świetnymi gratisami o dużej łącznej wartości.

Promocja: MSI świętuje 35. urodziny i obdarowuje swoich klientów gratisami

Tajwańska marka świętuje swoje 35. urodziny z przytupem, bo przez cały miesiąc. Z tej okazji przygotowano wraz z partnerami, wśród których znajduje się m.in. sklep Media Expert, specjalną ofertę, dzięki której można otrzymać pakiet prezentów o całkiem sporej, łącznej wartości.

Reklama

Klienci, którzy w okresie od 1 do 31 sierpnia zdecydują się kupić objęty promocją monitor lub zestaw, składający się z monitora i desktopa gamingowego, będą mogli otrzymać zestaw gadżetów. W sklepie Media Expert trzeba w koszyku użyć kodu rabatowego P-11120-1 lub P-11120-2 – wówczas gratisy automatycznie się w nim pojawią. Listę produktów, które możecie kupić w Media Expert, znajdziecie na dedykowanej promocji stronie internetowej.

źródło: MSI

Lista monitorów oraz zestawów, składających się z monitora i dekstopa do gier, które są objęte promocją, wraz z wykazem gratisów, dorzucanych do poszczególnych modeli, dostępna jest na urodzinowej stronie marki MSI. Wspomnę tu tylko, że w przypadku zakupu monitora i komputera, w prezencie można otrzymać na przykład fotel gamingowy MAG CH120, MAG CH120 X bądź MAG CH120 I o wartości 979 złotych!

To jeszcze nie koniec promocji na produkty marki MSI!

Tak się składa, że wciąż trwa też inna oferta promocyjna – o nazwie „chłodne granko”. W jej ramach, po zakupie wybranych produktów tajwańskiej marki, możecie otrzymać w prezencie – uwaga – zestaw lodów dla gracza, parawan lub leżak albo koc i ręcznik.

I chociaż lato przynajmniej na tę chwilę przestało być parne i upalne, to być może jeszcze nadarzy się okazja, żeby wykorzystać gratisy, rozdawane przez tajwańską markę. Ta oferta promocyjna trwa do 15 sierpnia 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów, choć wciąż jeszcze trochę zostało ich w puli).

Jeszcze jeden bonus!

Ha, myśleliście, że to już koniec? Nic bardziej mylnego! Po zakupie wybranych produktów marki (ich listę znajdziecie na dedykowanej stronie internetowej) i napisaniu opinii na ich temat oraz zarejestrowaniu sprzętu i przesłaniu linku do opublikowanej na stronie sklepu recenzji, otrzymacie kod o wartości 20 dolarów do wykorzystania na Steam.