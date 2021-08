Procesory AMD Ryzen 5000G są już dostępne w sprzedaży detalicznej

Wraz z końcem ubiegłego roku na rynku pojawiły się procesory z serii Ryzen 5000 oparte na mikroarchitekturze Zen 3. AMD w kwietniu zaprezentowało kilka układów, dedykowanych komputerom typu OEM. Już teraz w portfolio Czerwonych znajdziemy najnowsze procesory z serii AMD Ryzen 5000G, które mają na pokładzie zintegrowane układy graficzne.

AMD Ryzen 5 5600G

Pierwszym z serii AMD Ryzen 5000G jest średniopółkowy następca chętnie wybieranego APU Ryzen 5 3400G. Układ, mimo swojej nazwy, nie do końca należał do rodziny procesorów takich jak Ryzen 5 3600, bowiem 3400G jest oparty na mikroarchitekturze Zen+ i wykonany w 12 nm procesie technologicznym od TSMC. Omawiany dzisiaj Ryzen 5 5600G w pełni wykorzystuje wszelkie zasoby mikroarchitektury Zen 3, opartej na 7 nm litografii.

Reklama

(źródło: Media Expert)

AMD Ryzen 5 5600G oferuje przede wszystkim 6 rdzeni i 12 wątków. Zegary procesora wahają się w zakresie od 3,9 GHz, aż do 4,4 GHz w trybie boost. Procesor jest kompatybilny z gniazdem AMD AM4 i cechuje się wskaźnikiem TDP na poziomie 65 W. Jeżeli chodzi o grafikę zaimplementowaną w procesor, to na pokładzie znajduje się GPU Radeon Vega 7, który za sprawą niższego procesu technologicznego powinien oferować lepszą sprawność energetyczną oraz wyższą wydajność.

Patrząc na specyfikację procesora, możemy dojść do wniosku, że mamy do czynienia z procesorem Ryzen 5 5600X, z dodatkowym układem graficznym. Procesory z serii AMD Ryzen 5000G to tak zwane APU. Oznacza to, że na wydajność układu graficznego składają się rdzenie procesora oraz taktowanie pamięci operacyjnej. Najlepiej więc wybierać moduły z zegarami powyżej 3000 MHz. Procesor AMD Ryzen 5 5600G jest dostępny w sklepie Media Expert w kwocie 1299 złotych.

AMD Ryzen 7 5700G

Procesor Ryzen 7 5700G to zdecydowanie najwydajniejsze APU z serii AMD Ryzen 5000G. Układ bardzo przypomina Ryzena 7 5800X, jednak między tymi konstrukcjami jest kilka różnic. Ryzen 7 5700G oferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem 3,8 GHz aż do zegara 4,6 GHz w trybie boost. Procesor opiera się na 7 nm procesie technologicznym oraz wykorzystuje gniazdo AM4. Na pokładzie nie zabrakło wydajnego układu Vega 8.

Procesor cechuje się wskaźnikiem TDP na poziomie 65 W, a więc jest to zdecydowanie mniej niż w Ryzenie 7 5800X (105 W) – mniejsze TDP będzie miało przełożenie na zdecydowanie mniejszą wydajność, co warto mieć na uwadze. APU można już kupić w sklepie Media Expert w kwocie 1799 złotych.