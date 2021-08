Asus publikuje aktualizacje dla płyt głównych, by spełniały wymagania Windowsa 11

Asus wzorowo podchodzi do kwestii przystosowania swoich płyt głównych pod wymagania nowego systemu Windows 11. Przygotowuje odpowiednie aktualizacje dla całej gamy swoich produktów.

Ukłon Asusa w stronę Windowsa 11

Jednym z podstawowych wymagań sprzętowych dla Windowsa 11 jest wyposażenie płyty głównej urządzenia w moduł bezpieczeństwa TPM (Trusted Platform Module). Co prawda jest on zamontowany w wielu produktach, ale jednocześnie w ustawieniach domyślnych BIOS-u zwykle jest wyłączony lub występuje pod nazwą „PTT” lub „PSP fTPM”. Z tego powodu narzędzie do sprawdzania kompatybilności z Windowsem 11, określało często daną konfigurację sprzętową jako nienadającą się do aktualizacji do nowego systemu Microsoftu. Początkowo trudno było określić, co jest przyczyną kolizji, a nie każdy miał ochotę przeglądać ustawienia BIOS/UEFI w poszukiwaniu przełączników TPM.

Asus już jakiś czas temu opublikował całą listę płyt głównych wyposażonych w moduł TPM, a więc kompatybilnych z Windowsem 11. Teraz oferuje możliwość pobrania specjalnej aktualizacji BIOS/UEFI, dzięki której nie będziemy musieli szperać w ustawieniach oprogramowania bazowego, by włączyć moduł TPM. Po instalacji łatki moduł będzie domyślnie włączony. Opcjonalnie, można także zrobić to manualnie. Na stronie wsparcia Asus pokazuje, gdzie szukać odpowiedniej opcji – zarówno w opcji dla płyt z podstawkami Intela, jak i AMD.

Jak sprawdzić, jaką mam płytę główną?

Na stronie Asusa wyszczególniono dziesiątki modeli płyt głównych. Skąd wiedzieć, jaką aktualizację pobrać? Wystarczy, że w pasku zadań Windowsa 10 wyszukamy program „Informacje o systemie”. Tam w zakładce „Podsumowanie systemu” znajdziemy dane dotyczące producenta oraz modelu posiadanej przez nas płyty głównej – ten sam model wyszukujemy na stronie Asusa. Trzeba tylko pamiętać, że jeszcze nie dla wszystkich produktów przygotowano aktualizację. Dla posiadaczy płyt głównych, które wciąż czekają na odpowiedni update, pozostaje tylko czekanie albo skorzystanie ze wskazówek dotyczących manualnego włączenia modułu TPM.