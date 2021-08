Masowa awaria Facebooka i Messengera! U Was też nie działa?

Czy może być coś gorszego od awarii Messengera i Facebooka późnym wieczorem? Prawdopodobnie tak, ale nie zmienia to faktu, że obie usługi sprawiają problemy swoim użytkownikom.

Messenger nie działa. Facebook też nie działa

Jeżeli zauważyliście problemy z działaniem Messengera i Facebooka, to niestety nie jesteście sami. Jak można zauważyć w serwisie Downdetector, obie usługi nieoczekiwanie przestały poprawnie funkcjonować u wielu użytkowników. Problemów z nimi doświadczyli też członkowie redakcji Tabletowo – zgłaszają, że nie da się ani wysyłać, ani oglądać zdjęć i filmów.

Jeżeli u Was również Messenger nie działa lub/i Facebook, nie pozostaje Wam nic, jak cierpliwie czekać na przywrócenie ich poprawnego funkcjonowania. A tymczasem zapraszamy Was do lektury najnowszych wiadomości na stronie Tabletowo :)