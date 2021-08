Niespodzianka! Diablo 3: Reaper of Souls na konsolach Xbox za darmo dzięki Xbox Live Gold

Chyba trudno o lepsze rozpoczęcie tygodnia! Diablo III: Reaper of Souls w wersji Ultimate Evil Edition rozdawane jest w sklepie Microsoftu za darmo dla posiadaczy konsoli Xbox z aktywnym abonamentem Xbox Live Gold. Warto jednak się pośpieszyć, bo nie wiadomo, ile jeszcze potrwa ta promocja.

Promocja dnia/tygodnia/miesiąca! Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition za darmo!

Diablo 3 nie miało łatwego startu na PC – to wie chyba każdy fan tej serii. Jednak po wielu aktualizacjach i dodatkach, tytuł ten w końcu wyszedł na prostą, czego najlepszym dowodem jest wersja na konsole, która zawierała wszystkie najważniejsze poprawki.

Reklama

Mało tego, konsolowe Diablo III miało również specjalnie przeprojektowane sterowanie, stworzone zmyślą o kontrolerach, a także fenomenalną lokalną kooperację, dzięki czemu według wielu (w tym i również według mnie), wersja na konsole znacznie przewyższała edycję na PC.

Jednak nie musicie wierzyć mi na słowo, bo tytuł ten jest obecnie rozdawany za darmo na konsolach Microsoftu! Z okazji na darmowe Diablo III skorzystać mogą wszyscy posiadacze Xbox One i Xbox Series X|S, którzy mają aktywny abonament Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate. Co ciekawe, po wejściu do gry możemy dodatkowo pobrać również za darmo dodatek Rise of the Necromancer, który normalnie kosztuje 59,99 złotych!

Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition – Microsoft Store

Nie do końca wiadomo, z czym mamy tu do czynienia, bo zarówno Microsoft, jak i Blizzard nie podali żadnych oficjalnych informacji odnośnie tej promocji. Jest więc pewna szansa, że mamy tu do czynienia z błędem cenowym sklepu Xbox, co jednak nie powinno nas martwić – w najgorszym wypadku gra po prostu zniknie z naszego konta po czasie.

Jak na razie jednak, Diablo III: Reaper of Souls nadal jest darmowe dla posiadaczy aktywnego abonamentu Xbox Live Gold – tak więc nie zwlekajcie dłużej i korzystajcie, póki możecie!