Seria Huawei P50 nie jest jeszcze kompletna. Na horyzoncie są kolejne dwa flagowce

Konferencja Huawei już za nami, lecz w jej trakcie nie zaprezentowano wszystkich smartfonów z serii Huawei P50. A wiemy, że producent przygotowuje jeszcze przynajmniej dwa modele.

Huawei nie uchronił się przed przeciekami na temat swoich nowych flagowców. Według nich, na konferencji, która odbyła się w miniony czwartek, miały zadebiutować cztery modele. Ku naszemu zaskoczeniu, producent zaprezentował tylko dwa. Pojawiły się zatem pytania, co z resztą?

Huawei P50 Pro 5G pojawi się na rynku, podobnie jak Huawei P50 Pro+

Okazuje się, że – jak zwykle – w nieoficjalnych doniesieniach było ziarenko prawdy, ponieważ Huawei P50 i Huawei P50 Pro 4G to nie jedyne smartfony, które będą wchodziły w skład flagowej rodziny. Jak bowiem informuje jeden z czołowych leaksterów, Digital Chat Station, wkrótce wzbogaci się ona o kolejne dwa modele.

Huawei P50 Pro (źródło: Huawei)

Według wspomnianego przed chwilą informatora, w (bliżej nieokreślonej) przyszłości na rynek trafią również Huawei P50 Pro 5G oraz Huawei P50 Pro+. Ten pierwszy zostanie wyposażony w procesor HiSilicon Kirin 9000 5G i prawdopodobnie analogicznie Huawei postąpi w przypadku modelu z dopiskiem „Pro+”. Dla przypomnienia, Huawei P50 Pro 4G jest dostępny w wersjach z układem HiSilicon Kirin 9000 i Qualcomm Snapdragon 888 (w obu przypadkach bez wsparcia dla obsługi sieci piątej generacji).

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, kiedy na rynku zadebiutują Huawei P50 Pro 5G i Huawei P50 Pro+. Niewykluczone, że dopiero za kilka miesięcy, ponieważ na razie do sprzedaży trafił tylko Huawei P50 Pro w wybranych konfiguracjach – wersja 12 GB/256 GB, podobnie jak Huawei P50, będą dostępne dopiero od września br.

Huawei P50 Pro+ (źródło: Huawei via Evan Blass)

Prace nad Huawei P50 Pro+ muszą być jednak na bardzo zaawansowanym etapie, ponieważ jeszcze przed oficjalną prezentacją serii Huawei P50 poznaliśmy garść informacji na jego temat. Według nich, smartfon zaoferuje m.in. 6,7-calowy, obustronnie zakrzywiony ekran z owalnym otworem i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat z 10-krotnym, ciągłym zoomem i płynną soczewką oraz akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W i indukcyjnego 50 W.

Co więcej, do sieci wyciekł już render, przedstawiający model P50 Pro+, który możecie zobaczyć powyżej. Wydaje się zatem, że przed wprowadzeniem go na rynek Huawei powstrzymują jedynie niedobory procesorów, o czym świadczy równie opóźniona premiera Huawei P50 Pro 5G.