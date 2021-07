Fani smartfonów Galaxy Note są wściekli. Proszą Samsunga o zmianę przyszłorocznych flagowców

Nie da się ukryć, że urządzenia z serii Samsung Galaxy Note są jednymi z najbardziej lubianych smartfonów koreańskiego producenta. Wierna rzesza fanów nie była zadowolona, gdy okazało się, że w tym roku nowy notatnik nie powstanie. Są na producenta tak bardzo źli, że pragną zastąpienia przyszłorocznego flagowca z serii Galaxy S nowym Galaxy Note.

Podmianka na podium

Nie wydaje mi się, by Samsung liczył na przeczekanie całej sytuacji i zastąpienie serii Galaxy Note składanymi smartfonami wyposażonymi w rysik S Pen. Całej sytuacji nie poprawia obietnica, jaką firma złożyła fanom. Nowy Galaxy Note w końcu miał powstać.

Gdy wyszło na jaw, że obiecanego urządzenia na pewno nie ujrzymy w tym roku, wielu użytkowników smartfonów z tej serii to oburzyło. Wśród nich znaleźli się redaktorzy z serwisu SamMobile. W opublikowanym wpisie zachęcają do podpisywania skierowanej do Samsunga petycji na stronie Change.org. Proszą w niej producenta o wypuszczenie nowego smartfona z serii Galaxy Note na początku 2022 roku.

Co więcej, autorzy petycji sugerują ominięcie premiery Galaxy S22. Miałoby to zapobiec zaburzaniu harmonogramu wydawniczego smartfonów oraz uszczęśliwieniu wszystkich miłośników marki. Swoją prośbę motywują tym, że notatniki zawsze były nieco mocniejsze niż główna seria Samsunga i zachowywały swój unikatowy design. W roku 2021 po raz pierwszy od dziesięciu lat Samsung nie wypuści nowego Galaxy Note na rynek.

Jeśli Samsung spełni życzenie miłośników tej serii, Galaxy Note 21 miałby ujrzeć światło dzienne w pierwszej połowie przyszłego roku. Czasu na przeorganizowanie strategii wydawniczej jest stosunkowo niewiele, ale może przynieść producentowi bardzo ciekawe efekty.

Już 20 tysięcy osób wyczekuje premiery nowego Galaxy Note

Petycja w ciągu dwóch dni od utworzenia przyciągnęła uwagę wielu osób. Po upłynięciu pierwszej doby podpisało ją ponad 10 tysięcy osób, a w chwili, gdy piszę ten tekst, liczba podpisów przekroczyła 20 tysięcy. Jest to imponujący wynik, w szczególności, że z pewnością jest to zaledwie ułamek liczby osób, które kupiłyby nowego smartfona z S Penem na początku 2022 roku.

Jeśli chcecie pokazać Samsungowi, że wam również zależy na premierze Galaxy Note 21, możecie podpisać petycję na stronie Change.org.