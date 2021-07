Na taką promocję czekałeś. 15 procent zniżki na każdy zakup w sklepie Acer!

Acer może nie organizuje promocji jakoś szczególnie często, ale jak już wyskakuje z jakąś akcją, to… Trzymajcie się poręczy!

Szybka akcja w Acerze

Acer rozpoczął promocję w której wszystko w oficjalnym sklepie producenta można kupić z 15-procentową zniżką! Oferta kończy się 1 sierpnia o godzinie 23:59, a więc wydawałoby się, że mamy cały weekend na zastanawianie się, który ze sprzętów chcielibyśmy kupić taniej. Niestety, nie jest tak różowo – przy banerze informującym o akcji znajduje się komunikat „Do wyczerpania zapasów”, co sugeruje, że interesujące nas produkty mogą rozejść się szybciej niż nam się wydaje.

Przy zniżce rzędu 15% najbardziej opłacalnym zakupem będą te sprzęty, które kosztują sporo. Jeśli jednak czekaliśmy na odpowiedni moment, by wydać nieco grosza na laptop lub tablet, to dobry czas, by przekalkulować potencjalne oszczędności. Po wrzuceniu do koszyka z zakupami urządzenia w kwocie 3000 złotych, zapłacimy o 450 złotych mniej – to naprawdę działa na wyobraźnię. Warto przejrzeć zwłaszcza ofertę gamingową.

Na przykład, wśród wyróżnionych propozycji mamy modele Acer Swift 1 za 2099 złotych, Acer Swift 3 za 3999 złotych, Acer Aspire 7 za 4199 złotych czy gamingowy Acer Nitro 5 z Intel Core i7, 16 GB RAM i grafiką GeForce RTX 3060.

Oczywiście nie tylko notebooki można dorwać w niższej cenie. Wśród produktów, które dosięga rabat, znajdują się także desktopy, monitory, akcesoria, urządzenia peryferyjne czy wytrzymałe tablety Enduro.

Znalazłem przynajmniej jedną ofertę, która nie jest objęta promocją, ale domyślam się, że to rzadkość – przy całej reszcie produktów, nawet tych najtańszych, znajdujemy odpowiednią etykietę, informującą o rabacie. Nalicza się on automatycznie po dodaniu przedmiotu do koszyka. Pomyślnych łowów!