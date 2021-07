Drugi kwartał roku jeszcze nigdy nie był tak dobry dla Samsunga. Padł rekord

Samsung opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 roku i okazuje się, że jeszcze nigdy ten okres nie był tak udany dla tego producenta. Do osiągnięcia tak dobrych rezultatów mocno przyczynił się biznes półprzewodnikowy.

Wyniki finansowe Samsunga za drugi kwartał 2021 roku. Padł rekord

Południowokoreański gigant poinformował, że w drugim kwartale 2021 roku odnotował sprzedaż o wartości aż 63,67 biliona wonów, co jest rekordową kwotą, jeśli chodzi o okres od kwietnia do czerwca – w przeszłości jeszcze nigdy nie udało się zaraportować takiego wyniku. Ponadto jest on o 20% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jednocześnie producent podaje, że zysk operacyjny w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 12,57 bln KRW i był aż o 34% wyższy niż w poprzednim kwartale. Koreańczycy tłumaczą to m.in. polepszeniem sytuacji ma rynku pamięci. Biznes półprzewodników odnotował bowiem znaczący wzrost zarobków, ponieważ wolumen dostaw przekroczył wcześniejsze założenia, a do tego wzrost ich cen był wyższy niż oczekiwano.

fot. Pixabay

Koreańczycy informują też, że IT & Mobile Communications Division zaraportował w drugim kwartale 2021 roku przychód na poziomie 22,67 bln KRW i zysk operacyjny w kwocie 3,24 bln KRW. Dział mobilny odnotował spadek przychodów w porównaniu z poprzednim kwartałem, na co wpływ miały niedobory komponentów i zakłócenia w fabryce w Wietnamie. Mimo wszystko Samsung jest zadowolony z dwucyfrowej marży zysku operacyjnego.

Producent przy okazji przedstawił też swoje plany na drugą połowę 2021 roku. Spodziewa się, że segment urządzeń mobilnych wróci do poziomu sprzed pandemii, jednakże jednocześnie dostawy komponentów wciąż mogą być zakłócone. Samsung planuje wydać na rynek nowe składane smartfony, a także rozszerzyć swoją ofertę modeli z modemami 5G dla masowego klienta oraz dalej zwiększać sprzedaż urządzeń z ekosystemu Galaxy.

Jednocześnie deklaruje też umocnienie swojej pozycji lidera w segmencie premium dzięki upowszechnieniu kategorii składanych smartfonów oraz utrzymaniu dynamiki sprzedaży serii Galaxy S. Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno Samsung oficjalnie potwierdził, że nowy Galaxy Note nie pojawi się na rynku w tym roku.