Od dłuższego czasu ceny prezentowane w reklamach zawierają rabat za e-fakturę i zgody marketingowe. Większość osób je otrzymuje, ale Orange nieoczekiwanie postanowiło zmienić zasady naliczania rabatu za fakturę elektroniczną. Od teraz klienci tego operatora będą musieli pamiętać o jednej rzeczy, inaczej zniżka na abonament im przepadnie.

Wielu klientów korzysta z e-faktury, bo się to opłaca

Faktura elektroniczna stała się praktycznie standardem, szczególnie że wiele firm, w tym telekomunikacyjnych, premiuje tę metodę przesyłania rachunków rabatami na abonament. W dodatku jest ona nie tylko wygodna, bo w dzisiejszych czasach mnóstwo osób załatwia wszystko online, ale przede wszystkim bardziej ekologiczna, ponieważ papierowe faktury prędzej czy później lądują na śmietniku (a nie każdy dba o to, aby trafiły do odpowiedniego, niebieskiego kontenera na makulaturę).

Orange również stawia na elektroniczne dokumenty, i to nie tylko w przypadku faktur, bowiem klienci tego operatora mogą w salonach podpisywać umowy na tabletach, a ich kopie trafiają na wskazane przez nich skrzynki e-mail. Pozwala to znacznie ograniczyć ilość marnowanego papieru, gdyż większość osób raczej nie przywiązuje uwagi do otrzymywanych umów i regulaminów, tylko po powrocie do domu chowa je w szufladzie i natychmiast o nich zapomina.

Orange zmienia zasady. Chcesz rabat za e-fakturę? Musisz pamiętać, żeby to robić

Operator poinformował, że od teraz klienci, którzy podpiszą nową umowę lub przedłużą obecną i zdecydują się na fakturę elektroniczną, otrzymają rabat, ale pod warunkiem, że przynajmniej raz w miesiącu zalogują się na swoje konto w Mój Orange w aplikacji mobilnej lub przez stronę internetową.

fot. Pixabay

Do tej pory takiego obowiązku nie było. Możemy się tylko domyślać, dlaczego operator zdecydował się na taki krok. Na szczęście klienci będą otrzymywać powiadomienia o konieczności skorzystania z Mój Orange, żeby dostać rabat, a także o tym, że spełnili już warunek i na następnej fakturze zostanie im odliczona odpowiednia kwota (w zależności od wybranej oferty, będzie to od 4,99 złotych do 5,01 złotych miesięcznie).