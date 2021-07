Samsung uhonorował olimpijczyków wyjątkowym zestawem. Spodoba się zwłaszcza tym z Europy

Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 oficjalnie rozpoczęte! Samsung, jako wieloletni sponsor ruchu olimpijskiego, przygotował dla sportowców niezwykłe niespodzianki.

Olimpijczycy z całego świata zjechali do Tokio, by oddać się sportowej rywalizacji o trofeum, które stanowi ukoronowanie kariery niemal wszystkich sportowców – medal olimpijski. O ile jednak zaszczytu uhonorowania tym wielce prestiżowym laurem dostąpią tylko nieliczni uczestnicy, o tyle każdy z przybyłych do Japonii sportowców może liczyć na wyjątkowy zestaw przygotowany przez Samsunga jako pamiątka uczestnictwa w tym uroczystym wydarzeniu.

Limitowany Samsung Galaxy S21 wraz z dodatkami trafił w ręce sportowców

Zawartością zestawu, jaki otrzymali uczestniczący w olimpiadzie sportowcy, podzielił się brytyjski kajakarz Bradley Forbes-Cryans. Na swoim profilu w serwisie TikTok umieścił takie oto nagranie:

Z krótkiego filmu dowiadujemy się, że sportowcy otrzymali następujące upominki:

Smartfon Samsung Galaxy S21 w specjalnej edycji , wyróżniającej się kolorem oraz umieszczonymi na obudowie olimpijskimi kółkami;

, wyróżniającej się kolorem oraz umieszczonymi na obudowie olimpijskimi kółkami; Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro w kolorze fioletowym;

w kolorze fioletowym; Białe etui do słuchawek , również z okolicznościowym logotypem;

, również z okolicznościowym logotypem; Długopis.

fot. via Android Authority

To szansa dla sportowców z Europy

Edycja specjalna Samsunga Galaxy S21, którą otrzymali olimpijczycy, dostępna jest na wyłączność tylko u jednego operatora na świecie – japońskiego NTT Docomo. Oznacza to, że mamy do czynienia ze smartfonem wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 888, w przeciwieństwie do stosowanych w europejskiej wersji Exynosów. Zatrzymanie dla siebie okolicznościowego zestawu to szansa dla olimpijczyków z Europy na to, by cieszyć się smartfonem Samsunga z teoretycznie wydajniejszym układem SoC.

Okolicznościowe zestawy od Samsunga otrzymali wszyscy uczestnicy olimpiady i paraolimpiady. Łącznie 17000 osób.