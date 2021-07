Tak wygląda Oppo Watch 2. Co zmieni się wewnątrz?

Najnowszy zegarek Oppo – Watch 2 – zadebiutuje w Chinach już 27 lipca. Choć do premiery pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, już wiemy, jak wygląda. Pytanie tylko, czy wewnątrz również doczekamy się zmian?

Pierwszą generację zegarka Oppo Watch, z całą pewnością, należy uznać za naprawdę udaną. W mojej opinii, jest to jedna z ciekawszych propozycji dla wszystkich tych, którzy na co dzień korzystają ze smartfonów z systemem Android. W niewygórowanej, jak na inteligentny zegarek cenie, Oppo Watch oferuje przydatne na co dzień funkcje, dlatego jego spora popularność nie może dziwić.

Producent uznał, że właśnie przyszła pora na to, by odświeżyć lubiany przez klientów zegarek. Przyjrzyjmy się temu, co najprawdopodobniej ujrzymy już niedługo.

Oppo Watch 2 fot. Evan Blass

Oppo Watch 2 wygląda naprawdę elegancko

Z grafik, które na twitterowym koncie opublikował niezawodny Evan Blass, dowiadujemy się, że zegarek Oppo Watch 2 zachował swoją formę, przez co na ręku użytkownika prezentuje się, jak na inteligentny zegarek, naprawdę elegancko.

OPPO Watch 2 pic.twitter.com/hWr84bvCMG — Evan Blass (@evleaks) July 24, 2021

Opublikowane grafiki świadczą również o tym, że zegarek zachował wszystkie te cechy, za które chwalony był poprzednik. Znajdziemy w nim GPS i możliwość prowadzenia rozmów głosowych. Pierwsza generacja Oppo Watch była wyposażona w eSIM, jednak tylko i wyłącznie w wydaniu przeznaczonym na rynek chiński. Czy dzięki drugiej, niezależnym od smartfona połączeniem, będą mogli cieszyć się również klienci z innych zakątków świata, zwłaszcza Europy? Tego, niestety, nie wiemy. Na konkrety w tej sprawie poczekamy zapewne do momentu europejskiej premiery.

Oppo Watch 2 fot. Evan Blass

Co pod maską?

Od strony technicznej, Oppo Watch 2 wyposażony będzie w układ SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100 i Apollo 4s. Dzięki temu, będzie w stanie zaoferować łączność LTE, pomiar stresu i wsparcie dla aplikacji Oppo Relax. Pracą zegarka zarządzał będzie system ukryty pod nakładką ColorOS, w towarzystwie RTOS odpowiedzialnego za wydłużenie czasu pracy na baterii.

Oppo Watch 2 fot. Evan Blass

Podobnie, jak w przypadku poprzednika, możemy się spodziewać dwóch rozmiarów zegarka (42 mm i 46 mm) i wielu opcji kolorystycznych: Mine Shaft, Gold Sand, Water Leaf i Matisse.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowość od Oppo trafi do Europy. Można się jednak spodziewać, że od momentu, kiedy to się stanie, zainteresowanie zegarkiem będzie spore.