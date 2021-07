W poniedziałek POCO M3 będzie można kupić tylko za 599 złotych

Sposobów na to, by umilić sobie poniedziałek może nie jest zbyt dużo, ale niektórym podobno poprawiają humor zakupy. Na przykład zakupy elektroniki. Dobrze się składa, bo akurat w najbliższy poniedziałek będzie można dorwać taniej POCO M3.

POCO M3 liderem zestawień smartfonów do 700 złotych

Wydawałoby się, że bardzo łatwo jest wybrać tani smartfon, jednak nic bardziej mylnego. W przedziale cenowym – powiedzmy – do 700 złotych, trudno jest znaleźć sprzęt prawdziwie bezkompromisowy, nawet zakładając, że nie będziemy oczekiwać cudów od takiego urządzenia. Wśród godnych polecenia telefonów z pewnością znajduje się POCO M3.

Reklama

POCO M3 . Fot. Miłosz Starzewski

To smartfon z dużą baterią 6000 mAh, ekranem 6,53″, 4 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego mamy tu procesor Qualcomm Snapdragon 662, który swobodnie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Jedynym minusem tego modelu jest brak modułu NFC, co może być czynnikiem kluczowym dla niektórych osób przymierzających się do zakupu. Ważne by o tym pamiętać, podczas gdy cena POCO M3 na jeden dzień ulegnie solidnej obniżce.

W poniedziałek tylko za 599 złotych

W tym momencie POCO M3 w wersji 128 GB można kupić w sklepach za około 690 złotych. Sklep mi-home.pl poinformował, że zamierza tymczasowo obniżyć jego cenę – do 599 złotych. Promocja rozpocznie się w poniedziałek 26 lipca o 8:00 rano. Aż do wtorku 27 lipca, do godziny 7:59 będzie można dostać ten model za sześć stówek – oczywiście o ile wcześniej nie wyczerpie się pula urządzeń przeznaczonych na udział w akcji. Sprzęt będzie można kupić taniej w sklepach mistore.pl, mi-home.pl, mimarkt.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

Jeśli zastanawiacie się, czy warto wziąć POCO M3 za sześćset złotych, zajrzyjcie do naszej recenzji. Zapewne odpowie ona na wszystkie nurtujące pytania.