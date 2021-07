Szereg flagowców Samsunga zyska aktualizację odblokowującą niedostępną dotąd funkcję aparatu

Jeśli jesteśmy fanami fotografii mobilnej i mamy w posiadaniu któryś z flagowych smartfonów Samsung Galaxy, to być może nie raz i nie dwa korzystaliśmy z trybu profesjonalnego w aparacie. Wkrótce może on zyskać nowe możliwości.

Teleobiektyw jest, ale jakby go nie ma

Oprogramowanie aparatu smartfona jest w stanie zrobić prawdziwe cuda ze zdjęciami, „wyciągając” z fotografii ostatnie soki i sprawiając, że nawet fotki wykonane w trudnych warunkach oświetleniowych, mogą wyglądać całkiem dobrze. Zapewne większość z nas korzysta ze zdefiniowanych wcześniej przed producenta trybów lub ewentualnie polega na automatyce, pozostawiając dobór sceny i ustawień aparatu algorytmom. Są też i inni użytkownicy, którzy z radością korzystają z trybów profesjonalnych, pozwalających na dostosowanie parametrów do własnych potrzeb. Często zdjęcia wykonane w taki sposób trafiają do zestawień najlepszych fotografii i wygrywają międzynarodowe konkursy, takie jak Mobile Photography Awards. Wydaje się, że właśnie do fanów trybu Pro kierowana będzie następna aktualizacja smartfonów Samsung Galaxy.

Z teleobiektywu w Galaxy S21 Ultra aż grzech nie skorzystać

Jeden z najlepszych smartfonów Samsunga, Galaxy S21 Ultra, dysponuje solidnym zapleczem fotograficznym. Sporo zawdzięcza przy tym wykorzystaniu teleobiektywu z zoomem optycznym. Sęk w tym, że jak dotąd, nie dało się wykorzystać jego możliwości w trybie Pro. Oprogramowanie aparatu w urządzeniu po prostu na to nie pozwala. Jeśli więc ktoś chce skorzystać ze sporego przybliżenia obrazu, musi zadowolić się pracą teleobiektywu w innych trybach. Samsung uchyla jednak furtkę dla zmian.

Aktualizacja dla korzystających z aparatu w trybie Pro

Swego czasu Samsung udostępniał możliwość uruchomienia trybu Pro w aparacie smartfona, wyłącznie z wykorzystaniem głównego obiektywu. Na początku tego roku, wraz z premierą urządzeń z linii Galaxy S21, producent wprowadził do oprogramowania aparatu modyfikację, która odblokowała opcję użycia matrycy z obiektywem szerokokątnym w trybie Pro. Teraz firma z Korei Południowej rozważa podjęcie podobnego kroku, tyle że względem teleobiektywu.

O możliwość współpracy teleobiektywu z trybem Pro w aparacie, prosi wielu użytkowników flagowych smartfonów Samsung Galaxy. Dzięki temu, takie parametry jak ISO, ekspozycja, czas otwarcia migawki, ostrość czy balans bieli, mogłyby być dobierane manualnie przez fotografa, a do tego mógłby on cieszyć się dobrym zoomem.

Samsung prosi jednak o cierpliwość. Dopracowanie oprogramowania aparatu może jeszcze potrwać. Jeśli uda się dokonać odpowiednich usprawnień, odblokowanie trybu Pro dla teleobiektywu będzie możliwe dla tegorocznych i ubiegłorocznych flagowców, a może i nawet urządzeń z serii Galaxy S10 i Galaxy Note 10.