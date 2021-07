Szybka akcja: opaska realme Band dostępna za 49 złotych, ale tylko przez kilka godzin!

Opaski fitness sprzedają się bardzo dobrze, co potwierdza przykład Xiaomi Mi Band 5 i innych, podobnych urządzeń. Teraz możemy zakupić jedno z nich w dobrej cenie – ale promocja na realme Band trwa bardzo krótko!

Flash sale realme Band za 49 złotych

Oficjalna cena opaski fitness realme Band to 99 złotych. W różnych sklepach z elektroniką można ją znaleźć także za 79 złotych albo w podobnych kwotach. Nie da się jednak kupić jej za mniej niż 50 złotych, chyba że się pospieszymy. W oficjalnym sklepie realme rozpoczęła się akcja błyskawicznej wyprzedaży, dzięki której dostaniemy realme Band za 49 złotych.

Informacja o promocji pojawiła się niedawno na facebookowym profilu realme na Facebooku. Wskazuje ona, że akcja potrwa do 21 lipca, do godziny 12:00 lub do wcześniejszego wyczerpania się zapasów gadżetu. Jak na razie, sklep realme wciąż prowadzi flash sale, co oznacza, że nadal mamy szansę zaopatrzyć się w opaskę w niższej cenie.

Opaska realme Band to dość podstawowy towarzysz z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 160×80 pikseli z możliwością zmiany wzoru tarczy. Poza tym wyposażono go w pulsometr, funkcję monitorowania snu i 9 trybów sportowych. Jest odporny na wodę, zgodnie z certyfikatem IP68. Bateria wystarczy nawet na 10 dni – jej pojemność to 90 mAh. Można ją ładować, wpinając opaskę bezpośrednio do portu USB.

Kupujecie? Jeśli tak, to udanych łowów!