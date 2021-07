Opaska realme Band 2 na pierwszych grafikach. To będzie prawdziwa rewolucja

Mogło się wydawać, że realme będzie bardziej powściągliwe przy projektowaniu drugiej generacji swojej opaski. Przypuszczenia zdawały się wskazywać raczej na obranie kierunku, w którym poszło Xiaomi – stopniowej ewolucji produktu niż radykalnej zmiany. Tymczasem realme Band 2 zapowiada się na potężny skok jakościowy, ale też spore upodobnienie do innego, znanego produktu jednej z chińskich firm.

realme Band 2 – gdzieś to już widziałem

Na pierwszych grafikach, które do sieci przedostały się dzięki OnLeaks, widzimy opaskę jak żywo przypominającą testowany swego czasu przez Kasię model Huawei Watch Fit. Jak bardzo? Spójrzcie sami. To Huawei:

Reklama

Huawei Watch Fit Elegant (źródło: Huawei)

A to realme:

realme Band 2 fot. OnLeaks

Moim zdaniem – podobieństwo uderzające.

Co poza wyglądem?

Dzięki opublikowanym grafikom wiemy, jak kolejna generacja opaski realme będzie wyglądać. Niestety, ilustracje wskazują na to, że powszechnie wyszydzany napis Dare to leap, który oszpecił tegoroczne smartfony tego producenta, trafi również na pasek opaski. Wielka szkoda.

fot. OnLeaks

W kwestii możliwości opaski i zastosowanych technologii, na tę chwilę, wiele powiedzieć nie możemy. Wiadomo jedynie, że realme Band 2 będzie miała wymiary 45,9 x 24,6 x 12,1 mm, a przekątna zastosowanego wyświetlacza to 1,4 cala.

Widoczne na grafikach czujniki pozwalają sądzić, że opaska będzie wyposażona w funkcje całodobowego monitorowania tętna, pulsoksymetr i być może ciśnieniomierz. Z certyfikacji Bluetooth SIG wiemy też, że połączy się ze smartfonem dzięki łączności Bluetooth w wersji 5.1.

W przeciwieństwie do poprzedniego modelu, nie znajdziemy tu fizycznego gniazda USB służącego do ładowania opaski. Oznacza to, że nowa generacja będzie wyposażona albo w niewidoczne na grafikach styki, albo w ładowanie bezprzewodowe. Obsługa opaski, z racji braku jakichkolwiek przycisków fizycznych, będzie w pełni dotykowa.

Z uwagi na zakończoną certyfikację Bluetooth SIG i bardzo wysoką jakość zaprezentowanych grafik możemy się domyślić, że premiera realme Band 2 będzie miała miejsce lada chwila. Znając agresywną politykę cenową firmy, z pewnością możemy liczyć na bardzo konkurencyjną wycenę.