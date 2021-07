Syberia I oraz Syberia II za darmo! Przeżyj kultową przygodę Kate Walker już dziś

Nie ma co się oszukiwać – GOG od kilku miesięcy rozpędził się z rozdawnictwem gier, przez co ostatnio moje oczy zdecydowanie częściej spoglądają przychylnie na CD Projekt. Zwłaszcza, że na tapet wpadają tak kultowe produkcje, jak antologia Syberii, która była jedną z najbardziej nagradzanych przygodówek point and click w latach 2000. Pytanie jednak brzmi, czy jest jeszcze sens powracać do przygody Kate Walker?

Syberia, czyli od zachodu po sam kraniec Rosji

Jak trudne może być sprzedanie starej fabryki mechanicznych zabawek? W najgorszym scenariuszu – piekielnie trudne. Przekonała się o tym na własnej skórze Kate Walker, która docierając do Valadilene w Alpach, dowiedziała się, że właścicielka tej fabryki nie żyje. Gdyby tego było mało, jej jedyny spadkobierca przebywa – dobrze zgadliście – na Syberii! I jak tu doprowadzić transakcję do finału?

Syberia to przede wszystkim point and click. Jak każdy przedstawiciel tego gatunku, obydwie części to produkcje silnie oparte o fabułę i zagadki. Jest to pozycja, która w momencie, gdy gatunek ten chylił się ku upadkowi, zaliczyła fenomenalny wynik sprzedażowy. Do 2005 roku pierwsza odsłona sprzedała się w nakładzie aż pół miliona egzemplarzy, co – jak na trzy lata od premiery – było wówczas nie do pomyślenia. Warto tu zaznaczyć, że grę zaprojektował Benoit Sokal, wybitny rysownik związany ze studiem Microids, który niestety zmarł 28 maja 2021 roku.

Przygoda, która zalega na kupce wstydu

Głupio mi się przyznać, lecz mój jedyny kontakt z Syberią do tej pory to było demo zamieszczone na jednej z płytek dołączonych wówczas do mojego nowego komputera. Patrząc na to, że na tym samym dysku znalazła się wersja demonstracyjna Need for Speed: Hot Pursuit 2, nietrudno się domyślić, z którą aplikacją spędziłem wiele czasu.

Choć dwie oryginalne odsłony Syberii już dawno nie były wybitnie drogimi produkcjami, dzięki ofercie GOG.com teraz nie mam już wymówki, by nie zmierzyć się z przygodą Kate Walker. Mam nadzieję, że ząb czasu nie nadszarpnął tych produkcji tak mocno, jak mogą wskazywać ich lata wydania (kolejno 2002 oraz 2004).

Obydwie produkcje możecie odebrać na stronie głównej GOG.com jedynie do 17 lipca 2021 roku, do godziny 15:00.