Dwie świetne gry do pobrania za darmo! Którą ogracie jako pierwszą?

Nie jestem w stanie już zliczyć, jak dużo darmowych gier przypisałem sobie do konta w Epic Games Store. Wiem za to, że dziś kolekcja ta poszerzy się o dwa kolejne tytuły. I to nie byle jakie!

Obduction za darmo w Epic Games Store

Jestem przekonany, że tytuł ten zaciekawi wielu z Was. Obduction to pierwszoosobowa przygodówka z elementami logicznymi, która stawia duży nacisk na fabułę i świat. Największą – subiektywnie – zaletą dzieła studia Cyan Inc. jest przemyślany poziom trudności gry, a także bardzo różnorodne zagadki środowiskowe, które nie nudzą przez całą rozgrywkę.

Jeśli powyższy opis Was nie zachęcił, to wspomnę jeszcze o pięknej oprawie graficznej, a także fenomenalnym udźwiękowieniu, które są świetnym „spoiwem” całości. W teorii tytuł ten wspiera również gogle wirtualnej rzeczywistości, ale nie mam pewności czy aplikacja Epic Games Store pozwala na rozgrywkę w VR, choć wymagania sprzętowe w zakładce gry na Epicu sugerują, że tak.

Wymagania sprzętowe Obduction:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 SP1 64 bit Windows 10 64 bit Procesor: Intel i5-2500 lub lepszy Intel i5 4590 lub lepszy Pamięć RAM: 8 GB 16 GB Dysk twardy: 20 GB 20 GB Karta graficzna: GeForce 660 GTX lub AMD 7700 lub lepsza NVIDIA GTX 970 lub AMD R9 290 lub lepsza

Offworld Trading Company

Jeśli zaś bliżej Wam do strategii, to powinno Was zainteresować Offworld Trading Company, czyli gra od studia Mohawk Games, która swoją premierę miała w 2016 roku. Jest to wysoko oceniania strategia ekonomiczna, której akcja dzieje się na skolonizowanym Marsie. Za tytuł ten odpowiada m.in. Soren Johnson, czyli jeden z twórców Civilization 3 i 4, zatem na większą rekomendację chyba nie muszę się silić ;)

Zarówno Obduction, jak i Offworld Trading Company oferują polskie napisy. Dodatkowo w Obduction zagracie również na komputerach z systemem MacOS.

Obduction i Offworld Trading Company możecie przypisać sobie za darmo do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Epic Games Store. Macie na to cały tydzień, bo 22 lipca (dokładnie o godzinie 17:00) zostaną udostępnione kolejne darmowe gry w Epic Games Store.