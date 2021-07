W życiu nie widziałem lepszej promocji na smartwatch. Ruszaj się, żeby dostać go za darmo!

Chcesz za darmo smartwatch Mobvoi TicWatch E3? Proszę bardzo, ale musisz wykazać się wolą do wykonywania ćwiczeń! Taka świetna promocja ruszyła w kilku krajach, w tym na terenie Europy.

Mobvoi z kapitalną akcją promocyjną

Mobvoi TicWatch E3 nie jest najpopularniejszym smartwatchem w naszym kraju, ale to naprawdę solidna propozycja dla osób ceniących moduł GPS, opcję płacenia zegarkiem w sklepach dzięki modułowi NFC oraz tych, którzy nie lubią przepłacać za tego typu gadżety. Smuci tylko brak oficjalnej polskiej dystrybucji w elektromarketach. Smartwatch da się jednak zamówić z wysyłką do Polski na stronie producenta oraz na Amazonie za niewiele ponad 900 złotych.

Mobvoi TicWatch E3 (źródło: Mobvoi)

To, co zaskoczyło najbardziej, to nowe wyzwanie Mobvoi, w którym zegarek TicWatch E3 można wyrwać za darmo. Wszystko zależy jednak od naszego samozaparcia. W ramach akcji HIIT, można otrzymać pełny zwrot za zakup tego zegarka, ale tylko wtedy, gdy będziemy ćwiczyć z nim codziennie przez trzy tygodnie. O postępach swoich zmagań należy informować na Twitterze, publikując kolejne posty zawierające zdjęcia z unboxingu urządzenia oraz późniejszych treningów, opatrzonych odpowiednim hasztagiem.

Nie ma zmiłuj – jeśli chcemy otrzymać 100% zwrotu gotówki, musimy wykonać przynajmniej 18 z 21 treningów. W przeciwnym wypadku otrzymamy tylko częściowy zwrot pieniędzy. Uprawnia do tego wykonanie 10 treningów lub więcej.

Trzeba tylko pamiętać, że codzienne 20-minutowe wyzwania są intensywne. Niektórzy mogą mieć przeciwskazania zdrowotne do wykonywania niektórych ćwiczeń. Dlatego przed przystąpieniem do wyzwania należy zapoznać się z deklaracją zapoznania się z ryzykiem, zawartą na stronie Mobvoi. Promocja trwa do 18 lipca i kwalifikują się do niej urządzenia zakupione wyłącznie ze strony producenta.

Akcja godna pochwały

Mobvoi dużo sobie życzy w zamian za darmowego smartwatcha. Ale umówmy się: motywacja finansowa potrafi być naprawdę silna. Wyobraźmy sobie, że to siłownie płacą nam za to, że na nie chodzimy. Bajka, prawda? Wyzwanie producenta urządzeń noszonych jest wymagające, ale jeśli marzymy o nowym smartwatchu i nie przeszkadza nam mała reklama Mobvoi na naszym profilu na Twitterze, to oferta jest wręcz bezbłędna. A do tego wyjdzie nam na zdrowie!

Zamierzam sprawdzić, czy zamawiając smartwatch do Polski, będę w stanie wziąć udział w wyzwaniu HIIT. Wypracowanie sobie darmowego prezentu dawno nie było tak intrygujące!