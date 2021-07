Oto lista funkcji, które w najbliższym czasie trafią do przeglądarki Microsoft Edge

Kto się nie idzie do przodu, ten się cofa – jak mówi mądre przysłowie Goethego. Dotyczy to także przeglądarek internetowych. W Redmond przygotowuje się cały zestaw nowych funkcji, które będą wkrótce dostępne w Microsoft Edge.

Nadchodzące funkcje Microsoft Edge

Edge przeszedł długą drogę od programu domyślnie instalowanego na Windows 10 i używanego głównie do pobierania Chrome’a lub Firefoxa, po naprawdę funkcjonalną przeglądarkę opartą na Chromium, z obsługą rozszerzeń, pamięcią haseł i praktycznie wszystkimi funkcjami, których wymagalibyśmy od nowoczesnej aplikacji tego typu. Tym bardziej cieszy fakt, że Microsoft Edge jest nadal rozwijany, a deweloperzy nawet nie kryją się z tym, co takiego wkrótce będzie można znaleźć w przeglądarce.

Microsoft dostał niedawno specjalny tryb rodzica

Na stronie programu niejawnych testów Edge znajduje się długa lista planowanych zmian, które mają trafić do kolejnych wersji przeglądarki Microsoftu. Jest ich sporo, ale znajduje się wśród nich kilka, które będą szczególnie przydatne i wpłyną na ogólne użytkowanie. Na przykład w jednej z najbliższych aktualizacji, planowanych na wrzesień, znajdzie się możliwość grupowania otwartych kart. To może być naprawdę praktyczne, gdy musimy mieć otwartych wiele kart i moglibyśmy nadać im osobne kategorie. W niektórych wypadkach, znacznie usprawniłoby to pracę, choć już teraz, dzięki pionowemu paskowi kart, jej organizacja może być łatwiejsza.

Kolejne aktualizacje wniosą także inne ulepszenia – jak choćby poprawione działanie Kolekcji, wraz z opcjami zapisu cytatów i całych list czytelniczych. Łatwiej będzie też wywołać tryb Picture-in-Picture, po prostu najeżdżając na okienko z filmem kursorem, a następnie wybierając opcję PiP spośród pojawiających się ikon. Będzie dało się także włączyć automatyczne tłumaczenie strony wyświetlającej się w obcym języku lub zyskać kilka pikseli przestrzeni, ukrywając etykietę otwartych zakładek w trybie pionowym. Zrewidowane zostaną także opcje Bezpieczeństwa rodzinnego, otrzymując na przykład lepsze filtry treści niedozwolonych.

Kiedy nowości trafią do Microsoft Edge?

Microsoft spodziewa się wprowadzać zmiany stopniowo. Do kanałów testowych zostaną one wdrożone (lub już są testowane) w najbliższych tygodniach, a poszczególne funkcje będą pojawiać się w kolejnych wersjach przeglądarki Edge od września do stycznia 2021 roku.