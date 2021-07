Dzięki tej nowej funkcji w Gmailu poczujecie się bezpieczniej

Google wkrótce wdroży nowe rozwiązanie do Gmaila, które w założeniach ma ułatwić zweryfikowanie kont należących do rożnych firm i organizacji. W tym celu wykorzystane zostanie… logo.

Niewielka zmiana, która powinna pomóc

Gmail to jedna z najpopularniejszych usług pocztowych, z której każdego dnia korzystają miliony użytkowników. Oferowana jest ona bezpłatnie, ma intuicyjny interfejs, świetne aplikacje mobilne, a przy tym nie atakuje spamem. Zaletą jest również wysoki poziom bezpieczeństwa, który niebawem powinien jeszcze bardziej się zwiększyć.

Jak informuje serwis The Verge, w Gmailu pojawi się nowa funkcja bezpieczeństwa – uwierzytelnione logo. Mamy do czynienia z rozwiązaniem opartym na standardzie Brand Indicators for Message Identification (BIMI), który jest już wspierany m.in. przez Google, Yahoo czy Verizon Media.

Dla użytkownika sprawdzenie autentyczności nadawcy maila ma być prawie tak proste, jak rozpoznanie konta ze zweryfikowaną odznaką w serwisie społecznościowym. W dużym skrócie, przy firmach, które zgłosiły się do Google w celu weryfikacji konta, będzie wyświetlane uwierzytelnione logo. Oczywiście każda firma lub organizacja będzie miała własne logo, umieszczone w tym samym miejscu, co awatar zwykłego użytkownika.

Jak informuje Google, zainteresowane firmy i organizacje będą musiały uwierzytelnić swoje adresy e-mail za pomocą Sender Policy Framework (SPF) lub Domain Keys Identified Mail (DKIM), a także wdrożyć standard DMARC. Następnym krokiem będzie przesłanie własnego logo do Google. Warto zaznaczyć, że logo musi zawierać znaki towarowe dodane z wykorzystaniem certyfikatu Verified Mark Certificate (VMC). Ostatni etap to weryfikacja przesłanych danych przez firmę z Mountain View.

Nowość już niebawem w Gmailu

Użytkownicy usługi Google nie będą musieli wykonywać żadnych dodatkowych kroków, aby korzystać z przedstawionej funkcji. Zostanie ona wdrożona automatycznie i jak już wcześniej wspomniałem, uwierzytelnione loga wyświetlą się w miejscu awatarów.

Nie poznaliśmy dokładnego terminu wdrożenia zmian w Gmailu, aczkolwiek nie będziemy musieli długo czekać. Google ogłosiło, że funkcja zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Oczywiście pojawi się ona zarówno w mobilnych aplikacjach, jak i w webowej wersji poczty.