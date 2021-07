Android Jelly Bean definitywnie porzucony przez Google. Nadchodzi ostatnia aktualizacja

To naturalne, że producenci oprogramowania po czasie przestają aktualizować swoje najstarsze produkty, skupiając się na rozwoju nowych i zapewnianiu dostępu do swoich usług kolejnym użytkownikom. Z tego powodu Android Jelly Bean odchodzi w otchłań nicości.

Dziewięć lat rozwoju Androida

Android Jelly Bean po raz pierwszy zaprezentowano światu w 2012 roku. Jak na ówczesne standardy, wniósł sporo nowości do systemu tworzonego przez Google – na przykład pojawił się inteligentny asystent Google Now, pokazujący spersonalizowane newsy czy informacje dotyczących zaplanowanych podróży użytkownika. Wprowadzono także płynniejsze animacje interfejsu z synchronizacją pionową oraz możliwość wyświetlania obrazu w 60 kl./s. Posiadacze smartfonów doczekali się także funkcji, które dla współczesnych użytkowników są oczywiste, jak choćby wyciszania powiadomień z poszczególnych aplikacji czy obsługi kodeka dźwięku AAC.

Google Nexus 4 – jeden ze smartfonów z Android Jelly Bean

Ostateczna wersja Androida, 4.3 Jelly Bean, została opublikowana w 2013 roku. Łącznie, wszystkie trzy odmiany tego systemu stanowią mniej niż 1% aktywnych urządzeń z Androidem, choć Google ma wątpliwości, czy rzeczywiście pozostają one w użytku. Niezależnie od tego, czy ktoś straci możliwość korzystania ze swojego starożytnego smartfona, gigant z Mountain View podjął decyzję o zakończeniu wsparcia dla tej wersji systemu.

Co to oznacza dla tych, którzy utknęli na Androidzie Jelly Bean? Nadal będą mogli korzystać ze starszych wersji aplikacji, ale nie dostrzegą już żadnych nowszych wydań. Wyjątkiem może być sytuacja, w której znaczna część bazy użytkowników wciąż korzysta z Jelly Bean. Wtedy deweloper takiej aplikacji będzie mógł przesłać do Google paczki aktualizacyjne. Zapewne będą to jednostkowe przypadki.

Zbliża się ostatnia aktualizacja Usług Google Play

Oczywiście ostatnia dla Androida Jelly Bean. Urządzenia z tym systemem będą mogły pobrać ostatni pakiet poprawek dla Usług Google Play w wersji 21.33.99, którego dystrybucja zaplanowana jest na koniec sierpnia 2021 roku. Później Google przestanie przejmować się 9-letnim oprogramowaniem, pozwalając odejść mu w spokoju.