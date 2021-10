20-lecie marki Xbox! Nowy półprzezroczysty pad i słuchawki już w drodze

Cóż to byłby za miesiąc bez przynajmniej jednego nowego pada dla konsoli Microsoftu. Ten będzie jednak szczególny, ponieważ w listopadzie Xbox świętuje swoje 20. urodziny. To oznacza równie szczególne, rocznicowe akcesoria.

Przezroczysty kontroler Xbox

W dokładne 20-lecie premiery pierwszej konsoli Microsoftu – 15 listopada – pojawi się na rynku całkowicie nowy, przezroczysty kontroler dla konsoli Xbox. Jest to dokładnie ten sam typ urządzenia, jakie jest na ogół dołączane do modeli Series S oraz Series X. Dzięki łączności Bluetooth, pad będzie także kompatybilny z komputerami PC oraz urządzeniami mobilnymi.

Oto nowy pad dla konsoli Microsoftu, z okazji jej 20-lecia!

Microsoft wycenił nowy kontroler na 289 złotych, a zamówienia przedpremierowe możecie składać już teraz. Co jednak wyróżnia ten kontroler? Przede wszystkim jego rocznicowe, czarno-zielone barwy oraz przezroczyste elementy, pozwalające podejrzeć działanie urządzenia od środka. Ich transparentność jest odwołaniem do pierwszych zestawów developerskich, w których zarówno konsola jak i pad były pokryte półprzezroczystą zielenią. Jak donosi Xbox Wire, gdy tylko podłączycie rocznicowy kontroler do konsoli, ta odblokuje dla Was specjalny motyw z okazji 20-lecia marki.

Oryginalny Debug Kit konsoli Xbox z 2001 roku (źródło: Reddit)

Nie tylko pady, bo i też słuchawki

To jednak nie wszystko, ponieważ rocznicowego liftingu doczekał się także Xbox Stereo Headset. Tu już znajdziecie zdecydowanie mniej przezroczystych elementów. Te można praktycznie znaleźć jedynie na zewnętrznym uchu, po lewej i prawej stronie urządzenia. Poza czarno-zielonym wykończeniem, to standardowy model słuchawek, nieróżniący się niczym od poprzedniej rewizji.

Rocznicowe słuchawki do Xboxa, we własnej osobie

Podobnie jak kontrolery, słuchawki będą miały swoją premierę także 15 listopada. Zostały one także wyceniony na 289 złotych, a zamówienia przedpremierowe możecie składać już teraz w cyfrowym sklepie Microsoftu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, iż nie są to jedyne ogłoszenia giganta z Redmont, z okazji urodzin ich gamingowej marki. Chociaż z drugiej strony, już w przyszłym miesiącu dostaniemy Forza Horizon 5, a to ogromny prezent sam w sobie. Nie przedłużając – wszystkiego najlepszego!