10 GB internetu za darmo od T-Mobile: 3 GB dla Ciebie i 7 GB dla Twojej mamy

Już za kilka dni jedno z najpiękniejszych świąt – Dzień Matki. Z tej okazji T-Mobile przygotowało promocję, dzięki której klienci tej sieci będą mogli obdarować swoje mamy dodatkowym pakietem internetu. Sami również otrzymają ekstra transfer, aczkolwiek już nieco skromniejszy.

W normalnych okolicznościach powiedzielibyśmy, że najlepszym prezentem, jaki dziecko może sprawić swojej rodzicielce, jest wspólnie spędzony czas. W obecnej sytuacji jednak, mimo że powoli wracamy do „nowej normalności”, niekoniecznie musi być to najodpowiedniejszy pomysł, jeśli ktoś nie chce narażać mateczki – a niebezpieczeństwo wciąż jest realne i nadal nie przeminęło. Promocja z okazji Dnia Matki jest więc strzałem w dziesiątkę, bowiem dodatkowy transfer obie strony będą mogły wykorzystać na długą pogadankę przez internet podczas rozmowy wideo.

10 GB internetu za darmo od T-Mobile dla Ciebie i Twojej mamy

W ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays, T-Mobile przygotowało specjalną ofertę dla wszystkich dzieci i ich mam. A warto pamiętać, że dzieckiem jest się przez całe życie, mimo upływu lat, a nie tylko do ukończenia 18. roku życia. Dzięki tej promocji, możecie sprezentować swojej rodzicielce 7 GB internetu, a przy okazji dla siebie odebrać dodatkowe 3 GB, oczywiście bezpłatnie.

Aby to zrobić, należy mieć zainstalowaną na smartfonie z Androidem (ze Sklepu Google Play lub Huawei AppGallery) bądź iOS aplikację Mój T-Mobile. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, nie powinien się wahać, bowiem tylko za jej pośrednictwem można odbierać rozdawane co tydzień przez T-Mobile bonusy – powinno się to więc uznać za „inwestycję” w przyszłość.

Klienci Magentowej sieci będą mogli odebrać bonus dla siebie już od jutra, tj. 22 maja 2020 roku. Mowa tu o pakiecie 3 GB, bowiem 7 GB zostanie przyznany numerowi, który użytkownik wskaże po aktywacji swojego prezentu. Oczywiście musi on należeć do T-Mobile. Co ciekawe, operator uruchomi go dopiero 26 maja, w Dzień Matki, bo w końcu to prezent, prawda?

W przypadku ofert na kartę i MIX dodatkowy pakiet będzie ważny przez tydzień, zaś w taryfach abonamentowych do czasu wystawienia najbliższej faktury. Jedna osoba może odebrać i otrzymać tylko jeden bonus. Jeśli więc ktoś ma dużo rodzeństwa, to kto pierwszy, ten lepszy ;)

