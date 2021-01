Zwrot do 1000 złotych za zakup smartfona? Niezła promocja od Samsunga

Jak kupić dobry smartfon i zaoszczędzić przy tym nawet do 1000 złotych? Na to pytanie odpowiada Samsung, który od 4 do 31 stycznia, wraz ze swoimi partnerami handlowymi przeprowadza akcję, dzięki której możecie otrzymać do 1000 złotych zwrotu. Oczywiście warunków jest kilka, ale najważniejszy to zakup konkretnego modelu telefonu od koreańskiego giganta.

W promocji udział biorą między innymi smartfony Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy S20 FE czy też tablet Galaxy Tab S7 LTE. Jest więc z czego wybierać, a samo uzyskanie zwrotu jest wręcz dziecinnie proste i gwarantuję – każdy sobie poradzi.

Samsung Galaxy Tab S7+ (fot. Andrzej Libiszewski)

Zwrot do 1000 złotych za Samsunga – jak to działa?

Przede wszystkim musimy dokonać zakupu, decydując się na jeden z modeli Samsung:

Galaxy S20 FE – zwrot 400 złotych

Galaxy Fold 2 5G – zwrot 1000 złotych

Galaxy Z Flip – zwrot 1000 złotych

Galaxy Z Flip 5G – zwrot 1000 złotych

Galaxy Tab S7 – zwrot 600 złotych

Galaxy Tab S7+ – zwrot 600 złotych

Gdzie należy kupić wybrany smartfon? U wybranych partnerów handlowych. Którymi są tak między innymi największe sieci z elektroniką, takie jak Media Expert, Media Markt, x-kom czy RTV Euro AGD, ale także sieci telefonii komórkowej, w tym Orange, Play, T-Mobile, a nawet UPC. Nie powinniśmy czuć się ograniczeni.

Gdy już jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami sprzętu Samsunga, musimy aktywować swoje urządzenie z polską kartą SIM, do 03.02.2021 roku. W przypadku omawianych tabletów w wersji WiFi niezbędne będzie uruchomienie urządzenia na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do internetu. Zalogować się bowiem trzeba do aplikacji Samsung Members na swoim smartfonie lub tablecie, wypełnić tam formularz zgłoszeniowy (do 05.02.2021 roku) a do wszystkiego załączyć dowód zakupu i wpisać numer konta bankowego.

Później już tylko odczekujemy na pozytywną weryfikację zgłoszenia, a pieniądze wrócą na nasze konto w ciągu 14-17 dni roboczych, co wydaje się bardzo atrakcyjnym terminem. Brzmi pięknie i łatwo? Tak rzeczywiście jest.

Samsung Galaxy Z Flip 5G (źródło: Samsung)

Dodatkowe korzyści? Są!

O modelach objętych opisywaną promocją oraz o kwotach zwrotu już wspomnieliśmy. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie akcji promocyjnej.

Ja natomiast dodam jeszcze, że zakup telefonu z rodziny Galaxy przynosi także inną korzyść – nawet 4 miesiące bezpłatnego dostępu do YouTube Premium. Koniec z reklamami i możliwość słuchania ulubionego koncertu w tle? Brzmi jak dobry plan ;)