Unia Europejska ostrzega Elona Muska. Znaczniki na X są mylące

Unia Europejska na poważnie bierze cyfrowe regulacje, które sukcesywnie wprowadza. Ich łupem padł teraz X (ex-Twitter) Elona Muska. Niebieskie znaczniki do weryfikowana kont są mylące dla użytkowników i wprowadzają w błąd co do tego, czy profil jest faktycznie prawdziwy. UE się to nie podoba, a komisja oficjalnie ostrzegła X.

Niebieskie znaczniki na X są mylące

X (wcześniej znany jako Twitter) cały czas eksperymentuje z funkcjami na platformie. Nie tak dawno serwis ogłosił, że wkrótce transmisje na żywo na X będą mogli robić jedynie posiadacze kont premium, a jakiś czas temu wprowadził na swojej platformie możliwość weryfikacji konta poprzez wprowadzenie płatnego, niebieskiego znacznika.

Było z tym trochę zamieszania, ale finalnie znaczek za subskrypcję wszedł w życie, a ludzie mogli mieć „zweryfikowane konta”. Po kilku miesiącach sytuacja jednak wymknęła się spod kontroli i weryfikowanie profili w ten sposób zaczęło być nadużywane przez inne osoby.

Unia Europejska, która wcześniej wprowadziła akt o usługach cyfrowych, stwierdziła teraz, że system weryfikacji z niebieskim znacznikiem narusza zasady wynikające z podlinkowanego wyżej aktu. W jaki sposób? Niebieski znacznik używany może być również przez fejkowe profile, co może mylić użytkowników.

Aby dobrze wytłumaczyć sytuację, załóżmy, że zweryfikowany profil ma duży koncern lub polityk, a internetowy troll tworzy prawie identyczny profil, do nazwy dopisując jedną literkę. Weryfikuje go niebieskim znacznikiem, a następnie wypisuje bzdury lub tworzy moralnie problematyczne memy. Przepis na katastrofę gotowy, prawda? ;)

Unia Europejska ostrzega Muska

Elon Musk, do którego należy teraz ex-Twitter, na pewno nie będzie zadowolony z tego, że jego firmie mocno przygląda się Unia Europejska. W trwającym dochodzeniu UE stwierdziła, że X nie przestrzega przepisów związanych z cyfrowymi reklamami oraz dostarczaniu danych do publicznych badaczy. X zostało formalnie oskarżone o naruszenie przepisów, ale ma teraz możliwość obrony przed zarzutami.

Jeżeli korporacja Elona Muska nie odniesie się do skargi Komisji Europejskiej, może zostać ukarana grzywną w wysokości nawet sześciu procent globalnych przychodów. Należy również przypomnieć, że dalej trwa dochodzenie w sprawie rozpowszechniania nielegalnych treści na tej platformie oraz moderacji wątków związanych z wojną Izrael – Hamas, co oznacza, że do zakończenia tego wątku jeszcze daleka droga.