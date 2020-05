Rozdziały na osi czasu oficjalnie w YouTube. Od razu przejdziemy do interesującej nas części filmu

Kiedy odpalamy jakikolwiek film na YouTube, niemal automatycznie zerkamy na czas jego trwania. Im dłuższy, tym bardziej niewygodnie nam z myślą, że tak naprawdę nie potrzebujemy oglądać całości, a wolelibyśmy od razu przejść do części, która nas interesuje. Właśnie to umożliwił teraz ten serwis.

Oczywiście nie zawsze jest tak, że „skaczemy” po linii czasu filmu w poszukiwaniu odpowiedzi na to jedno, jedyne pytanie, do którego odniesienia się oczekujemy od twórcy materiału. Bywają klipy, które oglądamy w całości od początku do końca. Jeśli jednak film jest dłuższy, z pewnością cenilibyśmy sobie jakąś wskazówkę, co jest w jakiej części filmu – tak dla orientacji.

Właśnie dlatego YouTube od jakiegoś czasu testowało znaczniki czasu (timestamps). Przykładowo, w filmie będącym recenzją, można umieścić wprowadzenie na samym jego początku – 0:00, rozpoczęcie właściwego omówienia sprzętu od 1:30, zestawienie możliwości fotograficznych od 5:15, podsumowanie gdzieś w okolicy 7:30 i zakończenie 8:15.

Taka organizacja osi czasu filmu bardzo ułatwia nawigację po nim, powracanie do przydatnych fragmentów albo pomijanie nieistotnych. Znacząco wpływa też na przejrzystość materiału, będąc czymś w rodzaju rozdziałów w książce lub śródtytułów w artykule.

YouTube ogłosił, że funkcja znaczników czasu (czyt też rozdziałów) jest właśnie wprowadzana w aplikacji webowej oraz w wersjach na Androida i iOS. Wygląda to tak, że oś czasu klipu podzielona jest na sekcje. W edycji przeglądarkowej najechanie kursorem myszki na dany fragment, ujawnia jego tytuł, zaczerpnięty z opisu filmu.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020