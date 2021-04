Zaawansowany zestaw monitoringu Dahua – dlaczego warto w niego zainwestować?

Akcja partnerska

Coraz więcej osób myśli o możliwości monitorowania swoich mieszkań, domów czy posiadłości. W firmach monitoring właściwie stał się już normą. Niezależnie od miejsca, w którym chcemy zamontować kamery, warto zrobić rozeznanie rynku Smart Home, który oferuje ogrom specjalistycznych produktów, sprawdzający się w różnych scenariuszach. Sklep Eltrox.pl zaproponował, bym zobaczyła, co oferuje zestaw kamer marki Dahua Technology. A oferuje naprawdę sporo!

Temat prześledzimy na podstawie kamery analogowo-cyfrowej HDCVI – HDW1200EM-A, kamery cyfrowej IP HDW1230S-0280B-S5 oraz rejestratora XVR5104HS-I2. Koszt takiego zestawu to ok. 1350 złotych. Koszt dodatkowych akcesoriów jest różny i zależy od wybranego rodzaju uchwytów, przewodów, etc.

Na początek warto rzucić okiem na parametry obu kamer:

Dahua HAC-HDW1200EM-A-0280B Dahua IPC-HDW1230S-0280B-S5 standard AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL TCP / IP przetwornik 1/2.7 ” CMOS 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS wielkość matrycy 2 Mpix 2,1 Mpix rozdzielczość 1080 p / 720 p 1080p / 1,3 Mpix / 720 p zasięg IR 50 m 30 m obiektyw 2.8 mm, F2.0, 103° 2.8 mm, 104° mikrofon tak nie wodoszczelność IP67 IP67 zasilanie 12 V DC / 240 mA PoE 12 V DC / 460 mA temperatury pracy -40°C – 60°C -30°C – 60°C waga 430 g 400 g wymiary Ø 106 x 94 mm Ø 70 x 165 mm dodatkowe funkcje D-WDR – szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR – cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC – konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC – kompensacja silnego światła (punktowego) ICR – mechaniczny filtr podczerwieni Mirror – odbicie lustrzane obrazu automatyczny balans bieli

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA D-WDR – szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR – cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI – poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światła ICR – mechaniczny filtr podczerwieni Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror – odbicie lustrzane obrazu Praca w chmurze Nocą rejestruje obraz w kolorze montaż sufit, elewacja, ściany sufit, elewacja, ściany cena 319,80 złotych 398,52 złotych

Rejestrator XVR5104HS-I2 to z kolei zaawansowane urządzenie, które pozwala zapisywać obraz z kamer zarówno analogowo-cyfrowych, jak i cyfrowych – umożliwia podpięcie maksymalnie sześciu kamer – dwóch IP oraz czterech AHD/CVI/TVI/CVBS/IP. Dzięki dyskowi twardemu, instalowanemu wewnątrz obudowy rejestratora (maks. 6 TB) i obsłudze H.265, możemy zapisywać dużo więcej materiału wideo niż standardowo na kartach pamięci, które umieszczamy w wybranych, często podstawowych kamerach monitoringu.

Możliwości takiego zestawu są przeogromne i trudno by mi było rzetelnie przetestować wszystkie z nich. Poniżej postaram się Wam pokrótce przedstawić najciekawsze funkcje tego zaawansowanego systemu monitoringu, bez wdawania się w szczegóły, o których nie czuję się kompetentna na tyle, by mówić.

Sztuczna inteligencja gra pierwsze skrzypce

Jeśli myśleliście, że monitoring zaczyna się i kończy na samym nagrywaniu tego, co dzieje się przed obiektywem i późniejszej możliwości odtworzenia konkretnego momentu jakiegoś zdarzenia, to jest ta chwila, kiedy muszę wyprowadzić Was z błędu. Rynek kamer monitoringu rozwija się w szybkim tempie, adaptując nowe rozwiązania, przydatne w tej gałęzi. Wśród nich są technologie oparte o sztuczną inteligencję i elementy nauczania maszynowego, a konkretnie Deep Learningu, dostępne w kamerach cyfrowych oraz rejestratorach obrazu.

W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić Waszą uwagę na ochronę perymetryczną. To właśnie ona pozwala na wyznaczenie linii lub obszaru chronionego, po przekroczeniu którego przez osobę niepowołaną jesteśmy alarmowani o zdarzeniu, któremu warto się przyjrzeć.

Co ważne, rejestrator – dzięki Smart Motion Detection (SMD) – jest w stanie odróżniać obiekty tak, by nie alarmował o wkroczeniu w teren psa czy rozbujanych przez mocny wiatr gałęzi z liśćmi z pobliskiego drzewa. SMD pozwala również filtrować fałszywe alarmy.

Równie istotna, z punktu widzenia ochrony mienia, jest funkcja rozpoznawania twarzy. Algorytmy sztucznej inteligencji porównują rozpoznane wizerunki osób z tymi zapisanymi i przechowywanymi w bazie, by odpowiednio je zidentyfikować. Żeby tego było mało, oprogramowanie do obsługi urządzeń Dahua Technology, Smart PSS, pozwala filtrować nagrania po wyszukiwanych osobach lub też pojazdach. Co ważne, po wykryciu ruchu na mejla może przychodzić powiadomienie o zaistaniałej sytuacji.

Sprzęt Dahua Technology obsługuje również funkcje mapę ciepła oraz liczenia ludzi – przydatne zwłaszcza w biurach czy sklepach.

Profesjonalne urządzenia, zaawansowane możliwości

Przyznaję – po pierwszym odpaleniu desktopowego oprogramowania Smart PSS, za pomocą którego zarządzamy urządzeniami Dahua Technology, zdecydowanie nie czułam się zbyt komfortowo. Wszystko przez dosłownie ogrom ustawień i przełączników, przez które warto było się przeklikać.

Już sam ekran główny programu wskazuje na to, że użytkownik będzie potrzebował dłuższej chwili, by się zacząć swobodnie czuć w jego poszczególnych elementach. Widok na żywo, wydarzenia, odtwarzanie, mapa cieplna, konfiguracja – to tylko część z zakładek, na które warto jest mieć oko. Choć to oczywiście pierwsza z nich przez większość czasu będzie nas interesowała najmocniej.

A skoro o podglądzie na żywo mowa, dostęp do niego jest również za pomocą urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów, pracujących w oparciu zarówno Androida, jak i iOS. Na obie platformy dostępna jest aplikacja mobilna DMSS, za pomocą której możemy zdalnie połączyć się z kamerami i na bieżąco śledzić to, co rejestrują.

Rejestrowanie materiałów i ich przeglądanie

Skoro już mamy sprzęt, którym monitorujemy wybrane miejsce i oprogramowanie do jego obsługi, warto skupić się na opcjach przechowywania materiałów. Jak już wspomniałam, wideo zapisywane są bezpośrednio na dysk, zamontowany w rejestratorze, do którego podłączone są kamery.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by z nagranego wideo wydzielić interesujący nas interwał czasowy i zapisać na dysku komputera, by następnie udostępnić np. organom ścigania, jeśli wystąpi taka potrzeba. Co ważne, urządzenia Dahua Technology wspierają również rozwiązania chmurowe, dzięki czemu możemy mieć dostęp do nagrań również z tego poziomu.

Brzmi skomplikowanie – warto prosić o pomoc fachowców

Urządzenia Dahua Technology kupicie w sklepach Eltrox, gdzie uzyskacie fachową pomoc, związaną zarówno z wyborem urządzeń pod konkretne potrzeby, jak również ich konfiguracją. Do 30 dni po zakupie dostępna jest darmowa teleporada, z której warto skorzystać, mając jakiekolwiek wątpliwości związane z montażem czy sprzętem samym w sobie.

Eltrox to sieć sklepów stacjonarnych w całej Polsce, mająca również sklep internetowy, działający pod adresem Eltrox.pl – to firma oferująca klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, automatyki domowej i szeroko pojętej elektroniki użytkowej. To fachowcy, który zdecydowanie znają się na rzeczy.

