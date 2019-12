Darmowy dostęp do ebooków i audiobooków na Woblink dla każdego!

Z okazji 5-lecia ogólnopolskiej akcji Czytaj PL, możemy skorzystać z promocji, w której otrzymamy darmowy dostęp do 10 ebooków i 5 audiobooków na platformie Woblink – i to niezależnie od tego, czy mamy urządzenie z Androidem czy iOS.

Z okazji 5 urodzin Czytaj PL, organizatorzy ruszyli ze specjalną edycją świąteczną akcji. We współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, operatorem projektu Kraków Miasto Literatury UNESCO, oraz Samsungiem umożliwiono dostęp do 10 bestsellerowych ebooków i 5 audiobooków, które można czytać i słuchać za darmo aż do 15 stycznia 2020 r.

Samsung podkreśla, że propozycja ta jest idealna dla osób planujących wyjazd do rodzinnego domu w nadchodzącym okresie świątecznym. Średni dystans jaki pokonamy w ramach świątecznych wojaży wyniesie ok 206 km. Warto ten czas wykorzystać na relaks z książką – niezależnie od tego, czy zdecydujemy się jej posłuchać, czy przeczytać.

Jak dołączyć do akcji?

Pobierz aplikację Woblink ze Sklepu Google lub App Store. Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj nowe. Kliknij w urodzinowy banner. To wszystko!

Trzeba tylko pamiętać, że tytuły nie są przypisane na stałe do naszego konta. Jeśli je pobierzemy, będziemy mieli czas do 15 stycznia, by się z nimi zapoznać. Czasu jest jednak sporo, więc myślę, że jest to możliwe.

Lista tytułów, które znalazły się w akcji:

Remigiusz Mróz „Parabellum. Prędkość ucieczki” (również audiobook) Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” (również audiobook) Max Czornyj „Ślepiec” (również audiobook) Jędrzej Pasierski „Dom bez klamek” (również audiobook) Anna Dziewit-Meller „Damy, dziewuchy, dziewczyny” (również audiobook) Olga Hund „Psy ras drobnych” Urszula Zajączkowska „Patyki, badyle” Evžen Boček „Ostatnia arystokratka” Anna Przybyłek „Bądź moim światłem” Agnieszka Dauksza „Jeremianka”

źródło: informacja prasowa