Ten błąd na YouTube mógłby zostać z nami na stałe

Niektóre błędy potrafią zirytować użytkowników, ale ten akurat wielu mogłoby uznać za… powiew świeżości. W YouTube Shorts zniknęły wszystkie elementy interfejsu, a aplikacja dla wielu osób wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Problem w tym, że – jak się okazało – to nie była celowa zmiana.
YouTube Shorts bez przycisków. Użytkownicy nie mogą lajkować ani komentować
W ostatnich dniach część użytkowników aplikacji YouTube na Androidzie i iOS zauważyła dziwne zachowanie Shortsów. Z interfejsu zniknęły wszystkie elementy, które do tej pory uznawano za podstawowe: przyciski „Lubię to”, „Nie lubię”, komentarze, udostępnianie, a także nazwa kanału, logo twórcy i przycisk subskrypcji.
Dla wielu osób oznaczało to tylko jedno, czyli czysty ekran z samym wideo. Bez rozpraszaczy, bez ikon, bez innych elementów. Krótkie klipy wypełniały cały ekran, a użytkownicy mogli po prostu oglądać, bez żadnej możliwości interakcji.
Pierwsze zgłoszenia pojawiły się na Reddicie, gdzie wątki o zniknięciu przycisków zebrały setki komentarzy. Niektórzy użytkownicy myśleli, że to nowy minimalistyczny eksperyment YouTube’a, inni szybko zauważyli, że problem dotyczy tylko części kont i urządzeń.
Jak się jednak okazało, to nie był żaden eksperyment ani test nowego wyglądu, lecz zwykły, choć dość spektakularny, błąd interfejsu..
Minimalizm przypadkowo idealny. Niektórzy chcą, żeby tak zostało
Mimo że był to błąd, wielu internautów uznało, że efekt końcowy wyglądał… świetnie. Shorty bez ikon i przycisków były czystsze, bardziej estetyczne i mniej natrętne.
Niektórzy użytkownicy w komentarzach stwierdzili wprost: „To najlepsza wersja YouTube’a od lat. Proszę, nie naprawiajcie tego błędu”. Inni żartowali, że być może YouTube niechcący „stworzył” funkcję Premium dla wszystkich.
Problem w tym, że – wraz ze zniknięciem przycisków – zniknęły też możliwości interakcji, ponieważ nie dało się polubić filmu, dodać komentarza, ani nawet kliknąć w nazwę twórcy, by odwiedzić jego kanał. A to już uderzało w samą strukturę platformy, opartej przecież na zaangażowaniu użytkowników i interakcji z twórcami.
Użytkownicy próbowali rozwiązać problem na własną rękę, m.in. przez czyszczenie pamięci podręcznej, reinstalację aplikacji, restart telefonu, ale nic nie pomagało. Błąd utrzymywał się mimo prób, a YouTube nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie.