Spraw, aby postanowienia noworoczne się spełniły. W x-kom trwają niesamowite promocje na Nowy Rok

2022 rok to idealny czas, aby zacząć realizować zaplanowane cele i spełniać marzenia. Jeśli wśród postanowień noworocznych znalazły się również te związane z zakupem sprzętu komputerowego, to idealnie się składa. W sklepie x-kom właśnie wystartowała noworoczna wyprzedaż. Wybierzecie produkty z segmentu smarthome czy może najnowszego laptopa lub słuchawki do biegania? Dokładne instrukcje, jak skorzystać z promocji, znajdziecie poniżej.

Postanowienia noworoczne dla inteligentnego domu z x-komem

Jeśli przed świętami nie zdążyliście kupić wymarzonego sprzętu, to nie wszystko stracone – cały czas możesz znaleźć atrakcyjne oferty. W sklepie x-kom ruszyła noworoczna wyprzedaż, w ramach której przeceniono kilkaset produktów z segmentu smarthome. Oto część urządzeń objętych rabatem:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: smarthome-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 11.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Zrealizuj postanowienia noworoczne z x-komem

Spełniaj pozostałe postanowienia noworoczne z x-komem

Nowy Rok to dla wielu osób symboliczna okazja do realizacji założonych postanowień i wprowadzenia fundamentalnych zmian w życiu. Dlatego w sklepie x-kom ruszyła noworoczna wyprzedaż, w ramach której znajdziecie mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Oto część przecenionych produktów:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: smarthome-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 09.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Spełnij postanowienia noworoczne z x-komem

Na 2022 rok produkty za 2022 złote

Czy istnieje coś lepszego niż nowy, dostarczony prosto pod drzwi wymarzony sprzęt elektroniczny? Nowy Rok przynosi nowe nadzieje, dlatego teraz masz okazję kupić ciekawe produkty za dokładnie 2022 zł. W ofercie znajdziecie m.in. laptopy, tablety czy monitory. Poznaj część promocyjnej oferty:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: przeceny-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 05.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Poznaj produkty przecenione do 2022 zł

Skorzystaj z wyprzedaży noworocznej w x-komie

W x-komie z okazji końca roku znajdziecie setki produktów w promocyjnej cenie. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nowy laptop, słuchawki do biegania, a może smartfon? Przedstawiamy tylko kilka przykładowych urządzeń objętych promocją:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: ostatnie-sztuki. Oferta rabatowa obowiązuje do 05.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj z wyprzedaży ostatnich sztuk w x-komie

Skorzystaj z wyprzedaży noworocznej w al.to

Sklep al.to również przygotował pulę przecenionych produktów z okazji noworocznej wyprzedaży. W ofercie al.to znajdziecie zabawki, gry planszowe oraz, jak również sprzęt RTV, a także małe i duże AGD. Oto część sprzętów, które są objęte rabatem:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: WITAMY-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 16.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj z wyprzedaży ostatnich sztuk w al.to

Bądź na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom? Zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

Wpis powstał przy współpracy z x-kom