W x-kom trwa święto fanów Xiaomi, tydzień HP oraz promocja na biurka i fotele Silver Monkey. Z której promocji skorzystasz?

Święta, święta i po świętach, ale tylko według kalendarza, bo x-kom nie zwalnia tempa i startuje ze świętem wszystkich fanów Xiaomi w postaci Mi Fan Festival. Z tej okazji kupicie opaski, smartfony, słuchawki czy hulajnogi w naprawdę promocyjnych cenach. W sklepie trwa także tydzień z HP, podczas którego kupicie sprzęt biurowy z rabatem nawet do 32% oraz promocja na fotele i biurka Silver Monkey. Co więcej, wystartował też turniej e-sportowy, który może być biletem do świata PRO gamingu.

Urządź stanowisko z fotelami i biurkami Silver Monkey

Masz na biurku najlepszy sprzęt do gamingu i największego skilla – a przynajmniej tak Ci się wydaje. Mimo to, zwycięstwo rodzi się w bólach, który objawia się w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Nie tak to powinno wyglądać, dlatego x-kom przygotował promocję na fotele i biurka gamingowe Silver Monkey, które kupisz do 30% taniej.

Pozbądź się bólu, zadbaj o swoje plecy i wygrywaj w komfortowych warunkach. Zobacz kilka wartych uwagi promocji na fotele i biurka:

Aby skorzystać ze zniżek na fotele i biurka Silver Monkey:

Dodaj do koszyka produkt HP objęty promocją. Aktywuj kod rabatowy: graj-z-malpka. Dokończ składanie zamówienia.

Promocja obowiązuje do 15 kwietnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi ofertami. Każdy klient może kupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Skorzystaj z promocji na fotele i biurka Silver Monkey

Promocja Mi Fan Festival – święto fanów Xiaomi

Przygotujcie się na nadejście wiosny razem z Xiaomi. W ramach Mi Fan Festival w dużo niższych cenach znajdziecie hulajnogi, smartfony, smartwatche i słuchawki bezprzewodowe. Lepszej okazji nie będzie, by kupić sprzęty, które uprzyjemnią powrót do formy.

Promocja nie wymaga aktywacji kodu rabatowego i obowiązuje tylko do 15 kwietnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.

Weź udział w Mi Fan Festival w x-kom

A jeśli potrzebujecie zadbać również o formę domu lub mieszkania, to zajrzyjcie na al.to, gdzie także trwa Mi Fan Festival i kupicie taniej sprzęty do swoich czterech ścian, np. odkurzacze czy oczyszczacze powietrza.

Weź udział w Mi Fan Festival w al.to

Upoluj okazję podczas Tygodnia HP

Kolejna promocja przygotowana przez x-kom to akcja Tydzień z HP, w ramach której kupicie praktycznie całe wyposażenie do biura z rabatem nawet 32%. Oferta obejmuje m.in. przecenione laptopy, desktopy, drukarki, urządzenia peryferyjne, monitory czy materiały eksploatacyjne od HP.

To oczywiście nie wszystko, a poniżej znajdziecie najciekawsze promocje:

Aby skorzystać ze zniżek podczas Tygodnia HP, należy:

Dodać do koszyka produkt HP objęty promocją. Aktywować kod rabatowy: tydzien-hp. Dokończyć składanie zamówienia.

Promocja obowiązuje do 13 kwietnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi ofertami. Każdy klient może kupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Weź udział w Tygodniu HP w x-kom

Pierwiastek x – wskocz do świata PRO gamingu

Mówią, że aby odnieść sukces, trzeba mieć w sobie to „coś”. A raczej pierwiastek x, którego wśród uczestników tego turnieju e-sportowego szukają x-kom, Intel i ESL. Organizatorzy chcą wyłowić największe perełki wśród fanów gamingu i dać im szansę na dołączenie do grona profesjonalnych graczy. Swoje umiejętności gracze sprawdzą w: League of Legends, Rainbow 6, Starcraft 2, CS:GO oraz Valorant.

Rozgrywki będą trwać przez cały rok na platformie ESL Play, a turniej zakończy gamingowa impreza w Strefie Gracza x-kom w warszawskim Centrum Handlowym Reduta. Pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych.

Aby zwiększyć szanse graczy na wygraną, sklep x-kom przygotował rabat na komputery G4M3R oraz podzespoły komputerowe. Co należy zrobić, żeby z niego skorzystać?

Dodać do koszyka produkt z promocyjnej oferty. Aktywować kod rabatowy: pierwiastek-x. Dokończyć składanie zamówienia.

Weź udział w turnieju pierwiastek x

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom