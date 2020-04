Setki produktów przecenionych w wiosennej promocji x-kom i nie tylko

Akcja Partnerska

Wiosenna promocja w x-kom trwa nadal i została wzbogacona o nowe produkty w obniżonych cenach. Wielkanoc? O niej sklep również nie zapomniał i zaprezentował szeroką gamę asortymentu, który może posłużyć jako prezent wielkanocny lub po prostu pomoże umilić czas świąteczny. Nie można nie wspomnieć o niesamowitej akcji edukacyjnej, mającej pomóc nauczycielom i uczniom w wyzwaniach stawianych im podczas zdalnej edukacji. Szczegóły wszystkich akcji znajdziecie poniżej.

Wiosenna promocja w x-kom

Promocje lubią wszyscy, a ta konkretna zorganizowana przez x-kom przypadła tak bardzo wszystkim do gustu, że sklep postanowił stanąć na wysokości zadania i przedłuży jej czas trwania. Oczywiście w związku z tym zostały dodane zupełnie nowe produkty objęte atrakcyjnym rabatem wynoszącym nawet 34%. Wśród przecenionych sprzętów znalazły się między innymi:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: wiosna i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 5.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Inspiracje wielkanocne z x-kom

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami i czas zacząć przygotowania. Aby umilić sobie ten czas możliwie najbardziej może warto pomyśleć o jakimś prezencie dla siebie i bliskich. Nowy sprzęt? Czemu nie! Jeśli nie wiecie, co to mogłoby być, x-kom zebrał wiele inspiracji w jednym miejscu w ramach akcji wielkanocnej. Znajdziecie tam między innymi:

Akcja trwa w dniach 1-12.04.2020 roku.

Szkoła zdalnego nauczania

Zostałeś w domu i musisz uczyć się zdalnie? Jesteś nauczycielem i z dnia na dzień musisz przestawić się na przekazywanie wiedzy na odległość? A może jesteś rodzicem i ta nowa sytuacja sprawia, że jesteś zupełnie zdezorientowany i nie wiesz, jak pomóc swojemu dziecku? Aby pomóc wszystkim z tym trudnym zadaniem, sklep x-kom rozpoczął niesamowitą akcję, która ma na celu pomóc rozwiązać problemy związane z nauką przez internet i udowodnić, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

W ramach akcji „Szkoła zdalnego nauczania” znajdziecie między innymi darmowe poradniki podzielone na Strefę nauczyciela oraz Strefę ucznia i rodzica w których uzyskacie mnóstwo inspiracji i wskazówek, jak radzić sobie w tej nowej sytuacji. Oprócz tego, zostały utworzone na Facebooku specjalne grupy Szkoła przez Internet oraz Nauka w domu, w których można uczestniczyć w dyskusjach i dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz wiedzą.

Trudno jednak wyobrazić sobie nauki na odległość bez odpowiedniego sprzętu takie jak laptopy, monitory, drukarki czy chociażby kamerki internetowe umożliwiające prowadzenie wideo rozmów. W specjalnie przygotowanej ofercie x-kom zebrał gotowe zestawy potrzebnych urządzeń, w których znajdziecie sprzęt wybrany specjalnie dla uczniów oraz nauczycieli.

B2B dla szkół

Sklep x-kom oferuje również możliwość uzyskania korzystnej oferty dla sektora publicznego. Współpraca obejmuje przetargi, zapytania ofertowe oraz obsługę zamówień bieżących. Korzystającym z tej oferty sklep zapewnia zdalne doradztwo w wyborze asortymentu, spersonalizowaną i atrakcyjną cenowo ofertę, szybką realizację zamówień, możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności oraz pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!