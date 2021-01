Ten sprzęt może Ci się przydać. Szczególnie, że można go kupić w niższej cenie

Sklep x-kom nie ma ferii. Specjalnie dla klientów przygotował dwie promocje: Tydzień sieci oraz Zimowe okazje. Ponadto zachęca do zapoznania się z usługą on-site, która jest dostępna przy zakupie komputerów stacjonarnych z serii x-kom G4M3R. Jakie oferty czekają na klientów? Musicie to sprawdzić!

Tydzień sieci w sklepie x-kom

Ludzie nie korzystają z internetu od wczoraj, jednak już od prawie roku stał się on bardzo ważną rzeczą w każdym gospodarstwie domowym, ponieważ praca i nauka zdalna stała się standardem. Warto więc mieć dobrej jakości sprzęt, dzięki któremu korzystanie z zasobów sieci będzie komfortowe i szybkie – stabilne łącze to bowiem podstawa.

A tak się składa, że sklep x-kom przygotował dedykowaną promocję o nazwie Tydzień sieci, w ramach której możecie kupić różne urządzenia sieciowe w obniżonych cenach. Są to m.in. routery, serwery, inteligentne kamery, rejestratory i nie tylko. Rabaty sięgają nawet 43%, a oto kilka propozycji z bogatej oferty promocyjnej:

Aby skorzystać z oferty, należy dodać do koszyka produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: sieci 2021 i dokończyć składane zamówienia. Akcja obowiązuje od 11 stycznia do 17 stycznia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź promocję Tydzień sieci na stronie x-kom

Zimowe szaleństwo z x-kom

Sklep nie ma ferii, ale za to mają je uczniowie! I chociaż są one dość nietypowe, to wcale nie muszą być nudne. A na dodatek mogą być również niezapomniane, jeśli zdecydujecie się kupić nowy sprzęt w obniżonej cenie w sklepie x-kom w ramach promocji Zimowe okazje!

Oferta obejmuje m.in. podzespoły i akcesoria komputerowe, smartfony oraz laptopy w obniżonych cenach. Oto kilka wybranych propozycji, a wszystkie znajdziecie na stronie, do której link zostawiamy trochę niżej.

Aby skorzystać z promocji, trzeba dodać do koszyka wybrany produkt, a następnie aktywować kod rabatowy: ferie2021 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje do 17 stycznia 2021 roku (lub do wyczerpania limitu produktów) i nie łączy się z innymi promocjami. Ponadto jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przejrzyj wszystkie oferty na dedykowanej stronie x-kom

Desktopy x-kom G4M3R z pakietem on-site

Desktopy x-kom G4M3R to sprzęty najwyższej klasy, jednak nawet przy najlepiej dobranych komponentach może się zdarzyć, że któryś z nich będzie miał na przykład wadę ukrytą. Mając wykupioną usługę on-site, macie pewność, że komputer x-kom G4M3R szybko wróci do gry.

Wystarczy, że skontaktujecie się z ekspertem dostępnym pod specjalną infolinią. Jeśli nie uda naprawić się usterki od ręki, możecie liczyć na zdalne wsparcie techniczne lub, jeżeli okaże się to konieczne, w ciągu 3 dni serwisant naprawi usterkę u Was w domu.

Wszystkie szczegóły dotyczące tej oferty z pakietem on-site znajdziecie na stronie sklepu x-kom

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem x-kom