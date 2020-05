Skorzystaj z promocji na desktopy x-kom i graj jak profesjonalista

Akcja Partnerska

Najbliższy tydzień w sklepie x-kom upłynie pod znakiem dwóch promocji. W jednej z nich rabatami zostały objęte desktopy x-kom. Kolejna to kontynuacja promocji Wiosenne porządki, gdzie znajdziecie produkty z wielu kategorii. Sprawdźcie, na jakie rabaty można liczyć tym razem.

Desktopy na miarę profesjonalistów

Pierwsza promocja to coś, co z pewnością ucieszy szczególnie miłośników gamingu. Rabatami objęte zostały tu bowiem desktopy x-kom, a więc sprzęty, z których korzystają profesjonalni gracze drużyny x-kom AGO. To doskonały moment, aby w dużo niższej cenie nabyć desktop, z którym każda rozgrywka stanie się przyjemniejsza i bardziej profesjonalna. Oto kilka tych, które znalazły się w promocji:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: desktop i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 4.05.2020 do 10.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę promocyjną znajdziecie na stronie x-kom

Druga tura Wiosennych porządków

Następna promocja to znana już akcja pod tytułem Wiosenne porządki z x-kom. Możecie tu wybierać spośród produktów z praktycznie każdej kategorii. Jest to doskonała okazja, aby w atrakcyjnej cenie zakupić sprzęt, który od dawna wymagał wymiany lub taki, o którego zakupie myśleliście od dawna. Wśród setek produktów znajdziecie między innymi smartfony, telewizory, zegarki sportowe, słuchawki i wiele więcej. Oto kilka wybranych propozycji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji, należy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 04.05.2020 do 10.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie przecenione artykuły i szczegóły promocji znajdziecie na stronie x-kom

Sales Master – zacznij zarabiać w internecie

Sklep x-kom ma także ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy szukają dodatkowego źródła dochodu. Wystarczy dołączyć do programu partnerskiego SalesMasters i dzielić się w internecie swoja wiedzą, polecając wybrany sprzęt. Za każdą transakcję wykonaną z takiego polecenia można zgarnąć atrakcyjną prowizję, która wynosi nawet 11%. Idealna okazja do tego, aby dorobić sobie bez wychodzenia z domu.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom