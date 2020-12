Xiaomi otworzyło w Warszawie swój najnowszy Mi Store. Jedyny taki poza Chinami!

Akcja partnerska

Wczoraj dla dziennikarzy, dziś dla wszystkich Xiaomi otworzyło drzwi swojego najnowszego salonu. Ale nie byle jakiego salonu! To największy sklep Xiaomi w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Co ważne, sami możecie go szybko odwiedzić, bo znajduje się w sercu Polski – w Warszawie.

Będąc kilka lat temu w Chinach nie mogłam nie skorzystać z okazji i nie zajrzeć do tamtejszych sklepów z elektroniką. Powiedzieć, że byłam zaskoczona, to jakby nic nie powiedzieć. Masa (dosłownie: masa!) rozstawionego sprzętu, który można na miejscu sprawdzić na sporej przestrzeni, do tego personel znający odpowiedź na większość trudnych pytań. Niby tak niewiele, ale jednak robi dużo lepsze, zupełnie inne wrażenie niż standardowy sklep, w którym sprzęt wystawiony jest jeden obok drugiego, a jego nagromadzenie przyprawia o zawrót głowy. Jasne, nie ma w tym nic złego – to aktualny standard. Ale nikt nie powiedział, że nie można inaczej.

Bazując na dotychczas odwiedzonych przeze mnie sklepach za granicą muszę stwierdzić, że w Azji zupełnie inaczej podchodzi się do tak zwanego doświadczenia użytkownika z urządzeniem. Na szczęście podobny styl sprzedawania powoli pojawia się również w Europie. A żeby nie szukać zbyt daleko – również w Polsce! Producenci sprzętu elektronicznego otwierają swoje kolejne markowe sklepy, by pokazać to, co mają w ofercie najlepszego. Tak też postanowiła zrobić firma Xiaomi, która w Warszawie może się pochwalić 311-metrowym salonem!

Jedyny taki Mi Store poza Chinami

Xiaomi stworzyło dla klientów ogromną przestrzeń, w której mogą na spokojnie sprawdzić najnowszy sprzęt marki dostępny w Polsce. Po wejściu do salonu rzucają się w oczy przede wszystkim długie, potężne stoły, z wystawionymi smartfonami, ustawionymi w odpowiednio dużej odległości od siebie, by nie włazić sobie na plecy. Sprawdzić można nie tylko najtańsze propozycje marki, ale również flagowce. Ale to dopiero początek.

Na półkach rozstawione zostały urządzenia Xiaomi, podzielone według kategorii. Są telewizory, urządzenia gospodarstwa domowego (jak popularne w Polsce odkurzacze czy czajniki), ale też oczyszczacze czy lampy.

Co najważniejsze, w sklepie, w jego głębi, stworzone zostały strefy odwzorowujące warunki domowe, po to, by móc jak najbardziej kompleksowo zapoznać się z ofertą Xiaomi z zakresu rozwiązań Smart Home. Jak podkreśla Xiaomi, to pierwszy tego typu koncept stworzony poza Chinami.

Andrew Wong, dyrektor generalny Xiaomi na region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, powiedział:

Trzy lata temu zadebiutowaliśmy oficjalnie w Europie. Przez ten czas bardzo wiele się zmieniło. Jesteśmy obecnie trzecią największą marką smartfonów na świecie i w Europie. Widzimy również duże zainteresowanie naszymi produktami ekosystemowymi, dlatego zależało nam na tym, aby stworzyć miejsce dla naszych klientów, w którym w praktyce mogą sprawdzić, jak działają nasze inteligentne urządzenia. Wierzymy, że równoległy rozwój kanałów sprzedaży online i offline zaprocentuje zwiększeniem świadomości naszej marki wśród klientów

od lewej: Leszek Sławiński, Alan Chen, Łukasz Bieniek

Rozwój Xiaomi w Polsce podsumował też Łukasz Bieniek, zastępca dyrektora zarządzającego Xiaomi Polska:

Kiedy ponad trzy lata temu otwieraliśmy swój pierwszy punkt w Polsce, była to wyspa w centrum handlowym. Teraz, w Warszawie, otwieramy nasz największy w Europie Środkowo – Wschodniej Mi Store i to pokazuje jak wielki postęp zrobiliśmy w tak krótkim czasie

Z jakimi urządzeniami Xiaomi możemy się zapoznać?

W najnowszym Mi Store w Warszawie znajdziemy przede wszystkim strefę kuchenną, w której możemy sprawdzić, jak działa inteligentny czajnik MiJia Electric Kettle, ryżowar Mi Induction Heating Rice Cooker czy płyta indukcyjna Mi Induction Cooker.

W zaaranżowanym salonie z kolei znalazło się miejsce dla projektora 4K Xiaomi Mi Laser Projector 150″, grzejnika Mi Smart Space Heater S, wentylatora Mi Smart Standing Fan 1C czy też nawilżacza powietrza Mi Smart Antibacterial Humidifier. Każde z tych urządzeń sterowane jest z telefonu przy użyciu aplikacji Xiaomi Home lub asystenta głosowego.

Wśród urządzeń możecie zobaczyć też… przezroczysty telewizor Xiaomi – Mi TV LUX OLED Transparent Edition. To chyba pierwsza okazja, by sprawdzić, jak ten sprzęt wygląda, w Polsce. Dla miłośników nowoczesnych rozwiązań to nie lada gratka.

Wszystko w zgodzie z restrykcjami

Pamiętajcie, że wybierając się do jednego z dwudziestu salonów Mi Store, działających na terytorium Polski, obowiązują wszystkich te same zasady bezpieczeństwa:

utrzymanie minimum dwumetrowej odległości pomiędzy klientami,

obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w sklepie,

możliwość dezynfekcji rąk specjalnym preparatem i możliwość założenia jednorazowych rękawiczek,

urządzenia eksponowane w sklepie są poddawane stałej dezynfekcji,

w sklepie może przebywać jedna osoba na każde 15m2 (nie więcej niż 10 osób jednocześnie).

Spodziewam się, że gdy sytuacja pandemiczna się uspokoi, w salonie Xiaomi pojawią się też wygodne sofy czy też fotele, by dodatkowo podnieść komfort obcowania i poznawania produktów marki. A jeśli firma nie miała tego w planach, kto wie, może właśnie podsunęłam jej dobry pomysł? ;)

Mi Store znajduje się na parterze (poziom 0 lok. 67) warszawskiego centrum handlowego Westfield Arkadia. Mieści się w nim również Autoryzowany Serwis prowadzony przez S.B.E Polska.

Promocja na start

Ważna informacja na koniec: we wszystkich Mi Store w Polsce do końca weekendu obowiązuje specjalna promocja – 10% rabatu na cały asortyment! Oczywiście promocja jest dostępna jedynie w salonach stacjonarnych.

Wpis powstał przy współpracy z Xiaomi