Patrzcie i się zachwycajcie – oto wydania kolekcjonerskie Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Wydania kolekcjonerskie gier potrafią być prawdziwą gratką, jeśli chodzi o różnego rodzaju gadżety. Figurki w takich pakietach to już pewnego rodzaju standard, ale twórcy wysilają się na implementację coraz bardziej wymyślnych dodatków. W historii widzieliśmy już na przykład noktowizory, a teraz przyszła kolej na… stolik do piłkarzyków.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions to tytuł inspirowany legendarnym w Polsce anime, który według oficjalnej zapowiedzi, ma pojawić się na PC, PS4 oraz Nintendo Switch już 28 sierpnia 2020 roku. Produkcja ta wydaje się idealną alternatywą dla ludzi znużonych kolejnymi odsłonami serii FIFA czy Pro Evolution Soccer. Trailer krążący po internecie pokazuje bardzo zręcznościową naturę gry oraz masę widowiskowych akrobacji na boisku, bardzo charakterystycznych dla uniwersum Tsubasy.

O ile sam tytuł przyjdzie nam zweryfikować po faktycznej premierze, to już teraz Bandai Namco zaskakuje bogactwem w kwestii edycji kolekcjonerskich. Captain Tsubasa: Rise of New Champions ma doczekać się aż 3 zróżnicowanych wydań, które mogą w przyszłości okazać się bezcenną gratką dla wielu kolekcjonerów.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – edycje kolekcjonerskie

Podstawowe Captain Tsubasa: Rise of New Champions Collector’s Edition ma zawierać grę w wersji Deluxe (a zatem sam tytuł z masą cyfrowych dodatków), steelbook, dwie naszywki drużyn z uniwersum anime, karty kolekcjonerskie, grafikę wielkości niewielkiego plakatu oraz 28-centymetrową figurkę Kapitana Tsubasy. Całość ma kosztować 149,99 euro (lekko ponad 650 złotych przy obecnym kursie) i będzie to prawdopodobnie jedyna edycja, która ma szanse na pojawienie się w Polsce. Niestety, oficjalna cena w naszym kraju nie jest jeszcze znana.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Champions Edition, względem zwykłej kolekcjonerki, wzbogacone zostanie o koszulkę piłkarską (dostępną w kilku rozmiarach), która może mieć autorski nadruk lub standardowy – Tsubasa. Ta wersja została wyceniona już na 179,99 euro (blisko 800 złotych) i jest dostępna wyłącznie w europejskim sklepie Bandai Namco.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Legends Edition to już prawdziwa jazda bez trzymanki. W skład tej edycji, oprócz wszystkich wymienionych wcześniej gadżetów, wchodzi pełnowymiarowy stół do piłkarzyków inspirowany grą. Tutaj jednak przestrzał cenowy jest już większy – Legends Edition w oficjalnym sklepie kosztuje 1999 euro (ponad 8800 złotych) i również pozostaje ekskluzywne dla strony Bandai Namco.

W tym miejscu zaznaczam, że do ceny kolekcjonerek będziecie musieli doliczyć koszty wysyłki do Polski w postaci 12,50 euro. To stosunkowo niewielka cena, nawet jak na transport pełnowymiarowego stolika do piłkarzyków.

