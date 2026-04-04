Wydajność spotęgowana przez AI. Jak to robi GIGABYTE w płycie głównej X870E Aorus Master X3D Ice?

Sztuczna inteligencja jest obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki i, choć czasem jej wdrożenie jest tylko sztuką dla sztuki, są sytuacje, w których potrafi dać realną korzyść. Tak właśnie jest w przypadku płyty głównej GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice, która dzięki AI jest w stanie zaoferować potężny wzrost wydajności.

GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice pokazuje nowy wymiar AI

Większości z nas sztuczna inteligencja kojarzy się z wirtualnymi asystentami i generatorami treści. GIGABYTE w swojej nowej płycie głównej X870E Aorus Master X3D Ice pokazuje, że AI może mieć też inne zastosowanie, realnie wpływając na możliwości komputera i komfort jego użytkownika.

Tym bowiem, co wyróżnia tę płytę, jest tryb X3D Turbo Mode 2.0, pozwalający uwolnić pełen potencjał nowych procesorów AMD z serii Ryzen 9000 X3D. Robiąc użytek ze sztucznej inteligencji, technologia ta jest w stanie realnie zwiększyć wydajność w grach i aplikacjach kreatywnych (np. do renderowania w 3D lub montażu wideo). A żeby ją aktywować, wystarczy jedno kliknięcie – resztą zajmuje się już AI. Wciskasz przycisk i zyskujesz +25% do mocy!

To jeszcze nie wszystko, co świadczy o tym, że GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice jest płytą główną, pozwalającą docenić AI, a równocześnie kierowaną do entuzjastów nowych technologii i grona najbardziej wymagających użytkowników. Mam tu na myśli technologię HyperTune BIOS, która jest w stanie zwiększyć wydajność oprogramowania układowego nawet o 95%. Sztuczna inteligencja w płycie GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice odpowiada także za to, by podkręcanie było bezpieczne, a zużycie energii – tak niskie, jak to tylko możliwe.

Co jeszcze oferuje płyta główna GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice? Specyfikacja klasy konkret

Jak jednak w ogóle przedstawia się specyfikacja GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice? Wróćmy na moment do podstaw, zaczynając od tego, że jest to model w standardowym formacie ATX z gniazdem AM5, kompatybilnym nie tylko z najnowszymi procesorami AMD Ryzen z serii 9000, ale też nieco starszymi jednostkami z serii 8000 i 7000.

Dysponuje sekcją z 22 fazami zasilania, czterema slotami na dwukanałową pamięć DDR5 (o maksymalnej pojemności 64 GB/DIMM i przepustowości sięgającej aż 9000 MT/s), dwoma slotami PCIe 5.0 (z systemem łatwego montażu i demontażu) i jednym slotem PCIe 4.0 oraz pięcioma slotami M.2 na SSD. Do tego dochodzi podłącze pod przedni port USB z obsługą protokołu Quick Charge o mocy 65 W.

Na tylnym panelu odnajdujemy:

jeden port HDMI,

cztery porty USB typu C (w tym dwa o przepustowości do 40 Gb/s),

siedem portów USB typu A,

dwa gniazda audio jack i jedno S/PDIF,

dwa porty LAN (jeden o przepustowości 10 Gb/s i jeden o przepustowości 5 Gb/s),

a także dwa gniazda na anteny Wi-Fi.

Skoro już przy tym jesteśmy, płyta główna GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice oferuje również dostęp do łączności Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4, zapewniając bezproblemowe połączenie bezprzewodowe, uzupełniające pokaźny zestaw portów. Na pokładzie znajduje się także karta dźwiękowa Realtek ALC1220 z przetwornikiem DAC ES9118.

Nowa płyta główna firmy GIGABYTE wykorzystuje również szereg rozwiązań, dzięki którym podzespoły pozostają chłodne, nawet pod dużym obciążeniem. Unikalne gniazdo M.2 EZ-Flex potrafi obniżyć temperaturę SSD nawet o 12 stopni Celsjusza, do tego dochodzą duże radiatory i dobrze przemyślane otwory wentylacyjne, a całość uzupełniają ciepłowód i duży pad termiczny o przewodności cieplnej na poziomie aż 12 W/mK.

Biel, która przyciąga uwagę

Jak więc widzisz, GIGABYTE X870E Aorus Master X3D Ice ma do zaoferowania całkiem sporo, a wszystko to zamyka w wyjątkowo estetycznej formie. Wzrok przykuwa przyjemne dla oka połączenie bieli i szarości, z podświetleniem tu i tam.

To płyta główna, która wyróżnia się na tle innych i która świetnie będzie się prezentować także w przypadku postawionego na blacie komputera z obudową o przezroczystym boku. Ciekawostka: sam BIOS również jest biały – GIGABYTE zadbał o to, by soft był idealnie dopasowany do hardware’u.

Doceniam takie smaczki!

