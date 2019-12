Wyciekły wrażliwe dane klientów Virgin Mobile

W okresie świątecznym większość osób odkłada na chwilę laptopy, smartfony i inne gadżety technologiczne i wolny czas stara się spędzać z rodziną. Są niestety tacy, którzy ten czas postanowili wykorzystać w innym celu, czego efektem jest wyciek wrażliwych danych klientów Virgin Mobile.

Od kilku godzin wiele grup i stron na portalach społecznościowych jest zasypywanych przez zrzuty ekranu następującej wiadomości:

Virgin Mobile informuje, że doszło do nieuprawnionego dostępu do systemów spółki i ujawnienia danych części klientów, w tym Pana/Pani imienia i nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości. Prosimy uważać na próby wyłudzenia danych. Podjęliśmy działania zabezpieczające, więcej informacji wkrótce.

Wygląda na to, że do nieuprawnionego dostępu doszło dzisiaj, a nawet powyższa wiadomość sprawia wrażenie skleconej naprędce tak, żeby jak najszybciej poinformować klientów o zagrożeniu – widoczna powyżej wersja jest wzbogacona o polskie znaki i pozbawiona literówek.

Póki co dostępne w internecie informacje na ten temat są niekompletne, jednak można jeszcze znaleźć poniższy zrzut ekranu, wyglądający jak odpowiedź Biura Obsługi Klienta Virgin Mobile na maila zatroskanego użytkownika? Wiele osób donosi także, że telefoniczne Biuro Obsługi Klienta potwierdza wyciek, jednak nie podaje żadnym szczegółów na ten temat.

Wszystko wskazuje na to, że Virgin Mobile wzorowo zareagowało na tę sytuację kryzysową. Warto też nadmienić, że nikt nie uzyskał nieuprawnionego dostępu do danych osobowych klientów oferty na abonament, a zagrożeni są tylko posiadacze pre-paid.

W tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać – zdaje się, że atak został wykryty dzisiaj, około godziny 13, a osoby za niego odpowiedzialne „dobrze” wybrały termin.

Co należy robić w tej kwestii? Na ten moment zachować podwójną ostrożność na wszelkiego rodzaju próby wyłudzenia, a jeżeli tylko macie taką możliwość i podejrzewacie, że Wasze dane mogły wyciec, to warto rozważyć wyrobienie nowego dowodu osobistego. Jeżeli w tej kwestii pojawią się jakieś nowe informacje, to poinformujemy Was o nich niezwłocznie w aktualizacji tego wpisu.

źródło: własne. Instalki