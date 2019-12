Wszystkie albumy Radiohead dostępne za darmo na YouTube

Co prawda jest to informacja typowo weekendowa, ale skoro jakieś muzyczne dobro oddawane jest za darmo, to trzeba się tym dzielić. Radiohead postanowiło udostępnić na YouTube całą swoją dyskografię.

Angielski zespół Radiohead postanowił, że podzieli się z fanami swoją kompletną dyskografią, sięgającą 1993 roku. Obejmuje ona każdą płytę kapeli, od debiutanckiego albumu Pablo Honey, aż do Moon Shaped, wydanego w roku 2016.

Oprócz pełnych krążków, odtwarzać można także poboczne publikacje, takie jak płyta OK Computer OKNOTOK 1997 2017, In Rainbows Disk 2 z 2009 roku oraz najnowszy utwór III Wind – czyli b-side ostatniego albumu Radiohead.

Ogłoszenie udostępnienia wszystkich płyt Radiohead na YouTube nie jest żadną rewolucją, zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z jakiejś usługi przesyłania strumieniowego audio, płacąc za nią lub nie. Wszak na Spotify również mamy dostęp do wszystkich krążków Radiohead, i wcale nie musieliśmy na to czekać aż do dziś. Jednak jeśli ktoś woli raczyć się muzyką przez YouTube (co nigdy mnie chyba nie przestanie zadziwiać), to ma okazję powrócić zarówno do klasycznych utworów kapeli sprzed lat, jak i nowszych aranżacji.

Fanom mobilnych systemów nie może być nieznany numer Paranoid Android z płyty OK Computer, choćby przez fakt samego tytułu ;)

Podobno Radiohead zdecydowało się na taki krok tylko dlatego, by podbić sobie statystyki w Billboard 200 – zestawieniu, przedstawiającym 200 najlepiej sprzedających się albumów studyjnych oraz EP w Stanach Zjednoczonych. Stanowi ono wyznacznik popularności poszczególnych wykonawców w oparciu o pozycje, na których się aktualnie znajdują. Billboard ogłosił niedawno, że na pozycję danego albumu będzie wpływać teraz także liczba jego odtworzeń w YouTube. Udostępnienie wszystkich płyt przez Radiohead jest więc prostym sposobem na podreperowanie sobie statystyk.

źródło: Radiohead przez TNW