Smartfon z ekranem 120 Hz i 12 GB RAM za 1399 złotych! Są też inne promocje

Akcja partnerska

Jeśli akurat polujecie na nowy sprzęt elektroniczny w dobrych cenach, mam dla Was świetną wiadomość. W sklepie RTV Euro AGD trwa Wiosenny Black Week, w ramach którego można wyhaczyć naprawdę fajne promocje na elektronikę użytkową. Sporą obniżką cen zostały objęte popularne smartfony, ale nie tylko – maniacy smartwatchy czy audio też znajdą coś dla siebie.

Promocja Wiosenny Black Week trwa do 3 kwietnia, więc macie jeszcze trochę czasu, by podjąć ewentualną decyzję zakupową. A myśleć jest nad czym, bo w samych promocjach smartfonów dużo się dzieje.

Poniżej wybrałam dla Was najciekawsze, moim zdaniem, oferty ze wspomnianej promocji. Wszystkie ceny porównałam z cenami w porównywarce cenowej (względem oczywiście oficjalnej dystrybucji), by faktycznie wskazać te oferty, które zasługują na uwagę i są najtańsze na rynku – tak robimy zawsze, ale chyba warto to podkreślić.

A zatem – co w promocji?

iPhone 12 mini tańszy o dwie stówki? Bardzo proszę. Jeśli szukacie małego smartfona, który jest naprawdę mały, a nie tylko z nazwy, to Apple zdecydowanie ma coś dla Was. A teraz możecie go kupić za 3099 złotych, co oznacza obniżkę względem standardowej ceny o 200 złotych – niezły deal.

iPhone 12 mini (fot. Apple)

Ale dużo więcej możecie zaoszczędzić kupując realme X3 SuperZoom. Jest to smartfon mocno niedoceniany przez potencjalnych klientów, ale nic dziwnego – w zwykłej cenie ma na rynku ogromną wręcz konkurencję. Ale gdy przyjdzie nam go kupić za 1399 złotych okazuje się propozycją zdecydowanie godną uwagi – na jego pokładzie mamy bowiem ekran 6,57” Full HD o odświeżaniu 120 Hz, Snapdragona 855+, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej i aparat 64 Mpix z 30-krotnym zoomem. Jakiś czas temu testował go Kacper i podsumował tymi słowami: realme X3 SuperZoom to kawał dobrego sprzętu.

Do tego, jeśli chodzi o smartfony, cały czas możecie kupić w obniżonych cenach Samsunga Galaxy A51 – za 1099 złotych czy Oppo Reno 4 – za 1399 złotych.

Co poza smartfonami?

W dobrych pieniądzach do zdobycia jest Fitbit Charge 4 w gift packu – poza opaską otrzymujemy w zestawie silikonowy pasek w niebieskim kolorze oraz dodatkowy kabel do ładowania. Standardowo sam smartband kosztuje ok. 649 złotych, więc 499 złotych z gratisami brzmi zdecydowanie lepiej.

Wszystkie urządzenia objęte promocją Wiosenny Black Week znajdziecie pod tym adresem.

Tymczasem wspomnę jedynie, że do jutra, tj. 31.03. do godz. 11:00, trwają nocne promocje, w których można nabyć nieco taniej między innymi smartfony Apple.

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD