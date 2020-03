Wiosna na całego! Setki przecenionych produktów w sklepie x-kom

Akcja Partnerska

Wiosna to dobry czas na zmiany i okolicznościowe porządki – czemu nie uznać tego za argument do wymiany starego sprzętu na nowy? Koniecznie więc sprawdźcie najnowszą promocję w sklepie x-kom, bowiem możecie tam wybierać wśród setek przecenionych produktów. I bez względu na to, czy marzy Wam się nowy aparat, słuchawki, drukarka, czy też zegarek sportowy – oferta obejmuje produkty z różnych kategorii, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

Na liście przecenionych produktów znalazły się między innymi:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt, aktywować kod rabatowy: wiosna i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje od 23.03.2020 do 29.03.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w obniżonych cenach znajdziecie na stronie promocji

Zostań w domu i zainspiruj się z x-komem

Najbliższe dni spędzisz w domu i nie wiesz, jak poradzić sobie z nadmiarem wolnego czasu? Z pomocą przychodzi sklep x-kom, który w specjalnej akcji przygotował mnóstwo inspiracji do tego, w jaki sposób dobrze zagospodarować swój czas wolny podczas pobytu w czterech ścianach.

Wszystkie szczegóły akcji „zostań w domu” i listę propozycji znajdziecie na stronie x-kom

Większe zakupy dla firmy? Zaplanuj je ze sklepem x-kom

Jeśli w najbliższym czasie planujesz większe zakupy sprzętu dla Twojej firmy, bo na przykład chcesz wyposażyć swoich pracowników w laptopy, aby mogli pracować w każdym miejscu, to powinieneś zainteresować się propozycją przygotowaną przez sklep x-kom. Wejdź na stronę B2B dla firm, wypełnij formularz kontaktowy, a otrzymasz stworzoną specjalnie dla Twojego przedsiębiorstwa ofertę z indywidualną wyceną i dogodnymi formami płatności, w tym leasingu.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom

